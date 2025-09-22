CCaS, PBX, cloud hybride, PME : les plans de Zoom en Europe

En marge de Zoomtopia, Steve Rafferty, Head of International chez Zoom, n’a cessé de répéter que l’entreprise ne voulait pas se retrouver en concurrence frontale avec Microsoft. Dans les grands groupes, il prône une approche « best of breed ».

« Nous nous substituons à Teams ou nous le complétons parfaitement avec notre système téléphonique et notre centre de contact », déclare-t-il. « Dans un monde idéal, nous remplacerions tout le monde, mais il faut rester réaliste. Tout dépend de ce que veut le client ».

En revanche, auprès des indépendants, des PME et des ETI, il considère que les solutions de l’éditeur d’outils de collaboration ont toute leur chance.

Et c’est cette chance qu’il compte bien provoquer dans la région EMEA.

Les PME européennes, prochain relais de croissance pour Zoom « Lorsque vous examinez notre clientèle, vous constatez que nous avons une base considérable de groupes internationaux, d’entreprises et d’organismes publics. Nous essayons donc de répondre à tous les besoins », affirme-t-il. « Nous voyons une opportunité dans les PME et le marché intermédiaire pour vraiment accélérer cette croissance ». En langage familier, l’on pourrait écrire que l’éditeur « ratisse large ». Les représentants britanniques de la société assurent que les solutions de Zoom sont autant ajustées aux « solopreneurs » (autoentrepreneur) qu’aux grands groupes. Selon Monique Koster, head of Small Business EMEA chez Zoom, il s’agit plus spécifiquement de cibler « des entreprises de moins de 50 salariés ». L’équipe de 17 personnes dirigée par Monique Koster est basée à Amsterdam. Elle couvre 11 pays dans 9 langues différentes. « Nous disposons de capacités d’entreprise à des tarifs adaptés aux petites entreprises » vante Monique Koster. « Cela est particulièrement important pour les PME, car elles souhaitent se professionnaliser et développer leur activité. Nous les aidons également en leur fournissant des services localisés ». Ici, la responsable évoque Zoom Workplace et Zoom Phone. L’attention portée aux « solopreneurs » n’est pas anodine. Elle décline d’une volonté de convertir des usagers du forfait gratuit vers des formules payantes lorsque leur entreprise grandit, mais aussi d’initier leurs contacts à « l’expérience Zoom ». Aux PME, l’éditeur propose le forfait Pro : 12,49 euros HT par utilisateur par mois (jusqu’à 99 sièges, paiement annuel). Celui-ci inclut 10 Go de stockage par siège, Docs, Clips plus, une boîte mail et un calendrier, AI Companion, le Hub Zoom, ou encore l’automatisation des flux. Des extensions pour des services non compris dans l’offre de base peuvent être achetées. À titre de comparaison, les offres Microsoft 365 Business Basic et Standard sont facturées 5,60 euros par usager par mois et 11,70 euros par mois, Teams inclus. Les offres Business Starter et Standard de Google Workspace coûtent 6,80 euros et 13,60 euros par mois. Financièrement, Zoom n’est, a priori, pas à son avantage pour convaincre les PME. L’entreprise compte « redoubler d’efforts » pour favoriser l’adoption de ses outils, s’intégrer avec un plus grand nombre de logiciels présents dans ces organisations et y infuser l’IA. Les acquisitions de ces « petits » clients se font majoritairement en direct. « En général, si des clients viennent nous voir ou si nous les contactons, nous prenons toujours le temps de leur montrer ce que la plateforme offre spécifiquement aux PME », avance Monique Koster.

Convaincre les grands groupes d’adopter Zoom Contact Center et le cloud Les partenaires seraient toutefois formés pour cibler cette clientèle. De fait, Zoom attribue 40 % de ses revenus aux intégrateurs et revendeurs. Comme l’a déjà évoqué LeMagIT, ceux-là sont davantage sollicités pour aider les grands comptes et les ETI à migrer des solutions PBX et de centre de contacts existantes vers Zoom Phone et Contact Center. C’est ce que le groupe cherche à faire au Royaume-Uni, en Irlande, dans les pays du Benelux, en Allemagne et en France. En France, selon Steve Rafferty, l’activité PBX de Zoom est « très forte, puisque c’est une solution mûre », lancée en 2018. Désormais, il s’agit de convaincre davantage d’entreprises de choisir Zoom Contact Center. Cegedim aurait déjà sélectionné cette offre. Zoom entend non seulement favoriser les migrations de solutions tierces on premise vers sa plateforme, mais également des CCaaS de « premières générations qui n’ont pas vraiment évolué ». « Pour cela, nous travaillons avec des partenaires. Nous signons des contrats avec des infogéreurs, des prestataires régionaux qui entretiennent des relations étroites et approfondies avec nos clients », précise-t-il. D’où la refonte du programme de partenariat. « J’ai travaillé sur le marché français pendant plusieurs années. Il faut que cela ait un caractère local, vous ne voulez pas que quelqu’un vienne du Royaume-Uni pour discuter en anglais », poursuit le dirigeant. « Vous avez vraiment besoin de cette connaissance locale et de tous les détails concernant les nombreuses lois en matière de gestion de données et du droit du travail ».