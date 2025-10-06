Continuité d’activité : Nutanix s’intègre à présent à OVHcloud

Il sera désormais possible aux clients de Nutanix de faire déborder leurs applications chez OVHcloud au moment des pics d’activité, ou lorsqu’il est nécessaire d’avoir une solution de secours pour les faire repartir après une cyberattaque. Tel est l’objet du nouveau partenariat entre le numéro 2 de la virtualisation des datacenters et le numéro 1 des hyperscalers français, si ce n’est européen, annoncé la semaine dernière à Paris, à l’occasion de l’événement annuel .Next On Tour Paris de Nutanix.

Nutanix avait déjà à son catalogue des offres similaires avec les hyperscalers américains AWS et Azure. Mais de manière assez surprenante, l’accord avec OVHcloud se concrétise avant celui que l’éditeur est censé nouer avec GCP, le cloud public de Google.

Une priorité européenne « En vérité, il y a deux sujets. Il y a l’attente de nos clients à pouvoir utiliser le cloud comme une extension de leur installation Nutanix sur site ; c’est ce à quoi nous répondons avec Nutanix Cloud Clusters (NC2), la nouvelle offre que nous mettons au point avec les hyperscalers. Et il y a la demande de nos clients qu’il s’agisse d’un cloud local. Or, là où cette demande est la plus forte, c’est en Europe. OVHcloud étant le plus important hyperscaler européen, c’est-à-dire qu’il nous permet de couvrir beaucoup de pays avec un seul accord, il était prioritaire que nous développions cette offre avec eux », dit Sammy Zoghlami, le grand patron de ventes chez Nutanix pour la zone EMEA. « Je précise que je ne porte aucun jugement sur la pertinence des offres dites souveraines que proposent AWS et Azure en Europe. C’est une question technique dans laquelle nous ne descendons même pas. La réalité est que nos clients européens nous demandent de travailler avec OVHcloud. Donc, nous répondons à cette demande » s’empresse d’ajouter Sammy Zoghlami. Il rapporte que les raisons évoquées par les entreprises comprennent le désir de travailler avec un acteur de droit local, ou encore l’obligation légale de prouver un certain niveau de souveraineté ou d’indépendance des USA dans les infrastructures. « Travailler avec des prestataires européens de cloud n’est pas une exclusivité française. Nous voyons des demandes très fortes en ce sens en Scandinavie, en Allemagne et en Hollande, également. Avoir la capacité de se développer par ses propres moyens est d’ailleurs une tendance qui dépasse ces jours-ci les simples sujets IT. Mais c’est sur les services logiciels que cela peut aller le plus vite », dit-il encore. Sammy Zoghlami précise que les entreprises finales ne vont d’ailleurs pas forcément travailler en direct avec un hyperscaler, mais avec un prestataire de services local qui, lui, exige de pouvoir faire héberger les applications de ses clients chez OVHcloud. Pour les raisons mentionnées plus haut. Or, il est devenu critique de satisfaire ces prestataires dans un contexte où ceux-ci ne peuvent plus négocier de nouveaux contrats commerciaux avec VMware, le concurrent de Nutanix. « Pour l’instant, OVHcloud est notre partenaire majeur en Europe. Personne d’autre en Europe n’a une couverture aussi large et aussi intégrée avec notre solution. Cela dit, nous avons de plus en plus de partenariats dits nationaux. Nous avons mis en place une équipe qui leur est dédiée, que nous n’avions pas il y a deux ans. Et de toutes les régions du monde où Nutanix est présent, c’est en Europe que cette équipe est la plus importante. »