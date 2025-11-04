IA agentique : un argument de plus en faveur du process mining, selon Celonis

Lors de Celosphere 2025 à Munich, le spécialiste du process mining a (re) présenté sa stratégie pour devenir un socle essentiel de l’IA agentique.

Conscient que les entreprises peinent encore à bénéficier pleinement des promesses de l’IA générative, l’éditeur entend se positionner en tant que partenaire de ses clients et des intégrateurs pour infuser l’IA sous toutes ses formes. « L’intégration de l’IA et des agents IA en entreprise est plus dure que nous le pensions », affirme Alex Rinke, cofondateur et co-CEO de Celonis, lors du keynote.

Les porte-parole de la société croient que la couche sémantique servant à gérer les processus d’entreprise est la « pièce manquante » du puzzle. « Le process intelligence graph est une couche de données unificatrice », déclare Dan Brown, chief product officer chez Celonis, lors d’une conférence de presse. « Les objets sont sémantiquement cohérents, quel que soit le système dont ils proviennent ».

« Tous les éditeurs proposent leurs propres agents. Ceux-là passent plus de temps à les présenter qu’à dire comment ils interagissent avec le reste de l’écosystème », lance Alex Rinke.

Dans les faits, l’éditeur allemand déroule sa feuille de route présentée en octobre 2024, puis en mai 2025. Il avait annoncé la disponibilité générale de Data Core. Sa plateforme peut gérer 2 pétaoctets de données, 47 000 processus, et l’interrogation de 5 600 milliards de lignes.

Après Microsoft Fabric, Celonis signe un partenariat avec Databricks Celonis avait aussi affiché un partenariat avec Microsoft pour créer une intégration dite « zero copy » avec Fabric. L’éditeur allemand est proche de la firme de Redmond. Mais il fallait bien reproduire ce partenariat avec les acteurs de l’écosystème. Lors de Celosphere 2025, il a présenté une intégration similaire avec Databricks. « Avec Fabric, nous pouvons extraire ces données, les interroger directement avec notre moteur de traitement des requêtes », explique Dan Brown. « Nous faisons la même chose avec les Databricks et ce sera bidirectionnel, de sorte que nous pouvons également être consommés par les instances Databricks pour effectuer des requêtes de l’autre côté ». Celonis envisage de lire « en direct » les données présentes dans Databricks et de les enrichir avec les métadonnées capturées dans les objets de process mining (OCPM). Autre point, cela permettrait de connecter le « PI Graph » aux agents IA développés à l’aide d’Agent Bricks, la suite d’outils d’IA agentique de Databricks. À l’inverse, les données générées par ces agents pourront être réinjectées dans la plateforme de Celonis. « Il y a d’autres sources de données qui ne sont pas totalement compatibles avec Delta Sharing que nous examinons. » Dan BrownChief Product Officer, Celonis D’autres intégrations du même type sont prévues avec des acteurs concurrents. « Snowflake est sur notre feuille de route », complète Dan Brown dans une réponse à une question du MagIT. « Nous exploitons le modèle de partage open source Delta Sharing ». Comme Fabric repose sur la même technologie de base que la plateforme de Databricks, Delta, l’extension semblait naturelle. « Il y a d’autres sources de données qui ne sont pas totalement compatibles avec Delta Sharing que nous examinons », poursuit-il. « Nous discutons avec nos clients et nous déterminons celles qui ont la plus forte pénétration. Snowflake en est certainement une ». De fait, un client comme Saint-Gobain a mis en place le processus suivant : si les données ne sont pas sur Snowflake, le centre d’excellence ne lance pas le projet de process mining demandé par les métiers. Bien que nécessaire dans certains cas, il est trop complexe pour les entreprises de gérer les connexions aux différents SI de l’entreprise. Actuellement, les intégrations avec les entrepôts de données modernes se font à l’aide d’extracteurs de données JDBC. Les protocoles de type « zero copy » devraient encore simplifier la tâche.

Faciliter le déploiement de la plateforme C’est justement l’objet de la plupart des annonces de CeloSphere 2025. Il a présenté des templates de déploiement pour les DSI et plus de 60 objets de process mining pré-bâtis pour Salesforce, les applications Oracle, Project44 ou encore Blue Yonder. Il annonce également la disponibilité générale de deux assistants IA, Data Extraction et Data Modeling. Il avait déjà vanté les mérites d’Annotation Builder (données synthétiques) en mai dernier et avait multiplié les fonctions de résumé IA des processus et de leurs résultats (Insight Explorer, Insight Views). En outre, une fonction de vérification de compatibilité du modèle de connaissances (Knowledge Model, qui couple des modèles de données et des indicateurs clés) permet de s’assurer que les données agrégées sont prêtes pour être utilisées avec les Process Copilot et les différents assistants IA. Par ailleurs, Celonis dit avoir terminé la refonte de Task Mining présentée l’année dernière. Les frappes de touche, les clics, les « scrolls » alimentent, au besoin, la mesure de performance de processus. L’intégration des données semi et non structurées, dont les PDF, les courriels, est possible à travers un réseau de partenaires. La prise en charge de ces actifs n’est pas encore complète, nuancent les porte-parole de l’éditeur.