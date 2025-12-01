Sauvegarde : Hycu se dote d’un anti-malware pour applications SaaS

Après avoir réussi à être la solution de sauvegarde qui prend en charge le plus grand nombre d’applications en SaaS – bientôt plus d’une centaine contre généralement cinq ou six chez la concurrence –, l’éditeur Hycu est aussi le premier à proposer de les protéger in situ contre les malwares.

Son nouvel outil pour le faire, R-Shield, repose sur le même principe que son module R-Cloud qui sert à sauvegarder les données des applications en SaaS. Plutôt que de demander au service cloud d’exporter ses contenus pour en faire quelque chose, les outils d’Hycu parviennent à s’immiscer dans ses fonctions internes pour travailler sur les données brutes. Ce serait bien plus efficace, rapide et moins cher que les approches conventionnelles.

Déminer les données des applications SaaS à la source « La problématique est la suivante : avec une application SaaS, vous n’avez pas accès à sa machine virtuelle ou à son volume de fichiers, alors que c’est ce que tout le monde sait sauvegarder et passer à l’antivirus. Donc nos concurrents aspirent les données que ces applications veulent bien montrer, les regroupent dans une archive conventionnelle et décompressent éventuellement cette archive pour l’inspecter », expose Subbiah Sundaram, le directeur produit d’Hycu (à droite sur la photo en haut de cet article), que LeMagIT a rencontré à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs qui innovent dans le stockage. « Mais cela pose plusieurs problèmes. Le premier est que vous ne détectez ainsi que des données corrompues, vous ne voyez pas les comportements anormaux de l’application, ou plus exactement le fait que quelqu’un a volé un identifiant et est en train de s’en servir pour détruire les données. R-Shield, lui, sait le faire, car il a accès au fonctionnement de l’application », argumente-t-il. Plus exactement, les concurrents d’Hycu négocient au cas par cas avec les éditeurs d’applications en SaaS pour développer un moyen de mieux protéger leur service. Ainsi, Veeam ou Commvault peuvent détecter un comportement anormal dans Office 365, car Microsoft leur a donné les moyens de se connecter à son annuaire Entra ID. En revanche, personne n’a négocié pour savoir comment faire la même chose avec l’annuaire indépendant Okta, qui est utilisé pour s’identifier sur de nombreuses applications SaaS. Seul Hycu sait comment l’analyser. « R-Shield, lui, vérifie les données à la source. » Subbiah SundaramDirecteur produit, Hycu Pour mémoire, Hycu a mis au point un système qui analyse, avec une batterie de requêtes, tout service SaaS auquel un utilisateur a accès. Il en tire une représentation graphique et technique de tous les éléments utilisés, visualisable avec son module R-Graph. Une IA est ensuite capable de générer le code d’un outil qui communique avec tous ces éléments. Un outil R-Cloud pour sauvegarder, jusque-là, et désormais un outil pour surveiller les failles : R-Shield. « Le second problème dans l’approche de nos concurrents est que, pour scanner les données à la recherche d’un problème, ils doivent décompresser quelque part la sauvegarde qu’ils en ont faite. Cela prend du temps et cela coûte en stockage. R-Shield, lui, vérifie les données à la source », dit encore Subbiah Sundaram.