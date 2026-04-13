OpenText arrive sur S3NS
L’éditeur canadien annonce l’intégration de ses solutions de gestion de contenus au sein de l’offre de cloud souverain S3NS.
OpenText va proposer ses solutions de gestion de contenus dans l’environnement de cloud souverain opéré par S3NS, l’alliance entre Thales et Google Cloud.
L’éditeur canadien a annoncé l’arrivée de trois de ses offres sur cette infrastructure : OpenText Content Management et Documentum Content Management pour les données sensibles, ainsi que OpenText Core Archive, une solution SaaS destinée aux environnements SAP.
Les deux premières solutions seront déployées en mode cloud privé dédié, réservé aux données hautement sensibles. OpenText Core Archive, en revanche, fonctionnera en mode SaaS multitenant, avec une résidence des données garantie en Europe.
L’ensemble reposera sur la plateforme PREMI3NS de S3NS, qualifiée SecNumCloud. Cette offre conjointe visera les secteurs à fortes contraintes réglementaires, comme la santé ou la finance – des environnements qu’OpenText connaît bien avec les certifications FedRAMP, IRAP et Protected B qu’il a obtenues sur des déploiements gouvernementaux.
La date exacte de la disponibilité de ces solutions n’a pas encore été précisée.
En attendant SAP ?
Dans le même temps, OpenText a annoncé la disponibilité de plusieurs de ces offres sur le cloud « souverain » d’AWS qui n’est, en revanche, pas conforme à la définition stricte française de la souveraineté, mais qui garantit un ensemble de facteurs, comme la localisation des données en Europe.
Un peu plus tôt dans l’année, SAP avait annoncé un partenariat avec l’autre cloud souverain issu d’un partenariat avec des acteurs technologiques américains, Bleu. À cette occasion, les porte-parole de l’éditeur allemand n’avaient pas fermé la porte à d’autres partenariats, éventuellement avec S3NS par exemple.
« Nous sommes agnostiques vis-à-vis des hyperscalers », avait assuré au MagIT Martin Mertz, directeur de la branche Sovereign Cloud chez SAP. « La plupart des gouvernements et des clients adoptent une stratégie multicloud. Et comme c’est ce qu’ils demandent, nous y répondrons naturellement ».