OpenText arrive sur S3NS

OpenText va proposer ses solutions de gestion de contenus dans l’environnement de cloud souverain opéré par S3NS, l’alliance entre Thales et Google Cloud.

L’éditeur canadien a annoncé l’arrivée de trois de ses offres sur cette infrastructure : OpenText Content Management et Documentum Content Management pour les données sensibles, ainsi que OpenText Core Archive, une solution SaaS destinée aux environnements SAP.

Les deux premières solutions seront déployées en mode cloud privé dédié, réservé aux données hautement sensibles. OpenText Core Archive, en revanche, fonctionnera en mode SaaS multitenant, avec une résidence des données garantie en Europe.

L’ensemble reposera sur la plateforme PREMI3NS de S3NS, qualifiée SecNumCloud. Cette offre conjointe visera les secteurs à fortes contraintes réglementaires, comme la santé ou la finance – des environnements qu’OpenText connaît bien avec les certifications FedRAMP, IRAP et Protected B qu’il a obtenues sur des déploiements gouvernementaux.

La date exacte de la disponibilité de ces solutions n’a pas encore été précisée.