Cegid choisit Mistral pour ses agents RH

L’éditeur français de solutions métiers (finance, comptabilité, etc.) va s’appuyer sur les modèles de Mistral pour mettre plus d’IA dans ses fonctionnalités RH.

Ces futurs agents IA seront intégrés à l’outil de recrutement Cegid HR Talent Acquisition. Ils seront disponibles « dans les prochains mois ».

Cegid explique ce choix par la demande des clients d’avoir des modèles à la fois explicables et souverains pour leurs données RH. Mistral répond à ces deux critères.

« Nos clients veulent savoir quels modèles sont à l’œuvre. Ils veulent comprendre comment les décisions sont prises et pouvoir l’expliquer à toutes les parties concernées », constate Florian Cordel, VP Product & Innovation de Cegid. « C’est devenu un critère de choix déterminant dans leurs appels d’offres ».

Trois agents sont d’ores et déjà annoncés pour la rédaction d’offres d’emploi, l’analyse et le tri de CV, et la préqualification des candidats. Ces trois domaines des RH, comme tout le recrutement, sont classés usage à haut risque par l’AI Act européen, qui impose cette explicabilité.

Cegid a commencé à « infuser » ses solutions RH avec de l’IA depuis deux ans. La stratégie de l’éditeur est de se diriger de plus en plus vers une logique d’agent, au-dessus des logiciels, et de devenir un « portail ».

L’annonce a été faite lors de VivaTech 2026. Pendant cet évènement, Mistral a également mis en avant un autre partenariat avec un autre éditeur d’ERP, le géant allemand SAP.