NetSuite : toujours plus d’agentique dans l’ERP

NetSuite Next. C’est le nom de la « nouvelle génération » de la suite de logiciel de gestion intégrée (ERP ou PGI) de NetSuite. Selon l’éditeur, qui fait partie de la galaxie Oracle, cette évolution doit rendre l’intelligence artificielle plus « naturelle et intégrée » dans les usages quotidiens des entreprises.

Concrètement, la solution associe une IA conversationnelle, des agents capables de piloter des workflows, et de la recherche en langage naturel. Le tout doit évidemment, pourrait-on dire, puisqu’il s’agit d’éléments de langage commun à tous les éditeurs, « automatiser les tâches répétitives » et « améliorer la prise de décision ».

« NetSuite Next met l’IA au service des entreprises en la rendant naturelle et intégrée à leur mode de fonctionnement habituel », vante Evan Goldberg, fondateur et vice-président exécutif d’Oracle NetSuite (en photo en haut de l’article). Elle doit offrir « des analyses puissantes tout en accomplissant de manière autonome des tâches complexes ».

Ask Oracle : un assistant conversationnel au cœur de l’expérience Au cœur de Next, on trouve « Ask Oracle », un assistant en langage naturel qui recherche et analyse l’ensemble des données NetSuite. Cet assistant doit fournir des réponses contextualisées, et surtout explicables, qui sont accompagnées de visualisations et d’éléments interactifs. L’outil prendra aussi en compte le profil de chaque utilisateur pour adapter ses réponses.

Des fonctions d’IA intégrées dans les processus métiers NetSuite Next introduit d’autres nouveautés destinées à renforcer la collaboration et la proactivité. Dont les (désormais) incontournables « agents IA ». Dans le cas de NetSuite, les agents devraient être capables d’automatiser les paiements, la sélection des fournisseurs, les rapprochements bancaires, ou encore la chaîne logistique). L’utilisateur garde toutefois la main pour approuver (ou au contraire pour déléguer totalement) la décision. Moins médiatiques, mais certainement plus en adéquation avec la maturité d’adoption des ETI/PME (que cible NetSuite), l’IA générative et ses grands modèles de langage pourront extraire des informations des documents et des bases de connaissances d’une entreprise, comme les contrats, les factures ou les guides internes. L’ensemble de ces technologies s’appuie sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et sur un modèle de données unifié. Quant à l’IA elle-même, Oracle/NetSuite assure qu’elle est explicable et traçable.