Il y a souveraineté et souveraineté. La souveraineté selon les éditeurs américains se résume souvent à localiser les données dans un pays et à assurer, contractuellement, que personne à l’extérieur ne pourra y accéder (à part pour des raisons techniques).

En plus de la localisation, les grands acteurs IT ajoutent des garde-fous comme le fait que les intervenants sont tous de la nationalité de la zone concernée (Européens pour l’Europe).

C’est cette notion qui est à l’œuvre dans le Sovereign Cloud d’AWS et dans l’édition souveraine de Workday qui sera officiellement lancée ce 1er juillet 2026.

La localisation ne répond à aucune exigence légale Le problème de cette approche, c’est que la localisation ne répond à aucune exigence légale stricte, comme le rappellent Marc Schuler et Hugo Khalfallaoui, avocats chez Taylor Wessing. De plus les acteurs IT sont de nationalité américaine (ou chinoise) ce qui les place de facto sous l’influence de la législation américaine (ou chinoise). « Certains États peuvent, au travers de leur droit interne, imposer à des entreprises relevant de leur juridiction la communication de données, bien que celles-ci soient physiquement stockées à l’étranger », insistent les deux avocats. Autrement dit, ces clouds souverains « seulement localisés » en Europe sont soumis au droit d’une puissance étrangère. Ils peuvent être « Sovereign » contractuellement, mais ils ne sont pas « souverains » au sens le plus strict ; celui issu de la diplomatie française que l’on retrouve dans SecNumCloud.

La souveraineté revient en force Mais cette approche historique ne faisait pas (ou peu) recette auprès de clients qui cherchaient surtout à ne pas être « captifs » de leurs fournisseurs et pour qui la souveraineté était un problème de nations, pas d’entreprise privée. Les évolutions géopolitiques récentes ont, semble-t-il, sensiblement rebattu les cartes dans les comités de direction et remis la thématique à l’agenda du jour depuis 12 à 18 mois, estime Jean Coumaros, président de Bleu. C’est ce que constate également Martin Mertz, directeur de la division Sovereign Cloud de SAP, qui explique pourquoi le géant allemand de l’ERP a investi du temps et de l’argent afin de lancer deux offres en France, sur Bleu et sur S3NS. Selon lui, les demandes pour ces deux options dépasseraient d’ailleurs déjà largement les frontières de l’Hexagone. « Nous sommes très sollicités, partout dans le monde. Il y a clairement une demande », confie-t-il.