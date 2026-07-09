Pénurie mémoires : les ventes de PC s’écroulent

La dernière étude de marché du cabinet IDC est sans appel. Les ventes de PC se sont écroulées de pratiquement 5% en un an, soit 68,2 millions de machines achetées lors du second trimestre 2026 contre 71,7 millions à la même période en 2025. Et, ce, alors que les ventes de ces machines progressaient de trimestre en trimestre depuis plus de deux ans.

La source du problème est la pénurie des mémoires, les DDR (la RAM), comme les NAND (les SSD). Source du problème, mais pas responsable direct. Car selon IDC, si les consommateurs ont acheté moins de PC, c’est surtout parce que leurs prix ont explosé. Et ils ont même explosé au-delà des hausses observées sur les mémoires.

« La vraie histoire ici, c’est la déconnexion entre le nombre d’unités vendues et la quantité de dollars encaissée par les fabricants. Les ventes ont baissé en nombre d’unités, mais les chiffres d’affaires ont augmenté, parce que les fabricants se sont empressés de pousser leurs tarifs pour compenser une baisse de la demande qu’ils ont surestimée », commente Jitesh Ubrani, l’analyste d’IDC responsable de l’étude.

Cette situation d’enrichissement des vendeurs de PC ne devrait toutefois pas durer. Dès le prochain trimestre, IDC estime que les fabricants vont se retrouver coincés entre des stocks d’invendus et des mémoires à acheter à un tarif qui aura encore augmenté. « Compte tenu de l’aggravation des conditions macroéconomiques et d’une pénurie qui devrait perdurer au moins jusqu’en 2028, nous nous attendons à un fort ralentissement des taux de croissance concernant les marques informatiques », ajoute l’analyste.

Il évoque même le risque de disparition de certaines marques, les cinq plus gros fabricants étant mieux organisés pour compenser leurs pertes en dévorant les parts des plus petits concurrents. Ainsi Lenovo, HP, Dell, Apple et Asus vendent désormais à eux seuls quasiment les trois quarts des PC, tandis que le reste du marché (Fujitsu, Acer, Toshiba...) a vu ses ventes diminuer de 10% en un an.

Seul Apple progresse Selon IDC, le plus gros vendeur de PC dans le monde au second trimestre 2026 était Lenovo avec 16,6 millions de machines écoulées (-2,1% en un an), soit pratiquement le quart du marché. Il est suivi de HP avec 13 millions d’unités vendues (-9%), soit un cinquième du marché. Les PC de Dell ont réalisé 13,6% des ventes avec 9,3 millions d’unités livrées (-5%). En quatrième position, Apple est le seul dont les ventes progressent (+10% en un an), ce qu’IDC explique par le lancement du MacBook Neo, un modèle d’entrée de gamme qui coûte aussi peu cher qu’une tablette iPad de base (et dont il reprend d’ailleurs l’électronique). Apple est parvenu à écouler 6,7 millions de machines lors du second trimestre, soit 10% de la totalité des ventes. Enfin, Asus se maintient en cinquième position avec 5 millions de machines vendues, soit la même chose qu’il y a un an. Mais, mathématiquement, cette stabilité en période de morosité fait passer sa part de marché de 7 à 7,4%.