Comprendre les options IaaS et PaaS des fournisseurs cloud

IaaS et PaaS sont les deux catégories de services de cloud computing les plus anciennes et les plus utilisées. Bien qu’elles se chevauchent à certains égards, ces offres sont fondamentalement différentes.

Les entreprises doivent comprendre ces différences afin de choisir le bon type de service cloud ou la bonne stratégie architecturale pour un cas d’usage donné. Cet article explique les avantages et les inconvénients du IaaS par rapport à l’approche PaaS. Il présente rapidement les principales offres IaaS et PaaS disponibles chez AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Une PaaS est moins flexible qu’une solution IaaS. De fait, la plupart des plateformes PaaS ne prennent en charge que certaines approches du développement ou du déploiement d’applications. Par exemple, certaines plateformes restreignent l’accueil d’applications développées dans des langages de programmation particuliers. Les types de charges de travail que vous pouvez exécuter à l’aide d’une PaaS sont parfois limités. Une telle plateforme ne peut généralement pas servir de substitut polyvalent à l’ensemble de l’infrastructure IT et du flux de développement logiciel d’une entreprise.

Une PaaS fournit des outils logiciels pour aider les clients à développer et à déployer des applications, en plus de l’infrastructure nécessaire pour héberger ces applications. En répondant aux exigences liées à l’infrastructure hôte ainsi qu’au déploiement des applications, ce modèle doit simplifier la gestion des charges de travail.

À l’origine, l’IaaS était l’épine dorsale des principaux clouds publics tels qu’AWS, qui a lancé des services d’hébergement de bases de données et de VM au milieu des années 2000. Ce n’est que plus tard que ces fournisseurs ont ajouté des services – notamment PaaS – permettant aux entreprises de se concentrer davantage sur le développement que sur la gestion.

L’IaaS n’offre pas d’avantages particuliers en matière de déploiement et de gestion des charges de travail. Ces deux aspects relèvent de la responsabilité des utilisateurs, et non des fournisseurs de cloud.

Les fournisseurs de cloud computing assurent la maintenance et la surveillance de l’infrastructure physique pour fournir l’IaaS, mais c’est à l’utilisateur qu’il incombe de sécuriser et de surveiller les charges de travail qui s’exécutent sur cette architecture. Ainsi, la valeur principale de l’IaaS est qu’elle élimine la nécessité pour les utilisateurs d’acheter, de configurer et de maintenir des serveurs physiques.

L’IaaS fournit un accès à la demande à une infrastructure IT virtualisée depuis Internet. En général, l’IaaS ne donne accès qu’aux composants d’infrastructure de base : calcul, réseau et stockage. À partir de là, les utilisateurs installent et gèrent les logiciels qu’ils souhaitent exécuter sur cette infrastructure en cloud.

En fin de compte, bien que les offres IaaS et PaaS demeurent fondamentalement différentes, de nombreux fournisseurs IaaS proposent désormais des services qui étendent leurs plateformes pour en faire des produits de type PaaS. L’époque où les marchés IaaS et PaaS se différenciaient nettement l’un de l’autre est révolue.

D’autres distributions Kubernetes – celles qui ne sont pas liées aux principaux fournisseurs IaaS – vont encore plus loin dans l’émulation des caractéristiques d’une PaaS traditionnelle. Le meilleur exemple est Red Hat OpenShift , qui associe Kubernetes à d’autres outils pour proposer une offre complète de développement et de déploiement d’applications, compatible avec les infrastructures en cloud et les infrastructures autonomes. Certains considèrent qu’OpenShift est moins une PaaS qu’une solution CaaS (Containers as a Service).

Par exemple, AWS, Azure et Google Cloud Platform (GCP) proposent chacun des distributions Kubernetes entièrement managées, à savoir Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Microsoft Azure Kubernetes Service et Google Kubernetes Engine . Bien que ces distributions ne comprennent pas d’outils de développement d’applications, ce qui les différencie d’une PaaS, elles offrent le type d’expérience d’hébergement clé en main que les clients avaient l’habitude d’obtenir uniquement avec une PaaS. Elles réduisent également la quantité de provisionnements, de surveillance et d’autres tâches de gestion associées aux plateformes IaaS traditionnelles.

Au départ, les différences entre IaaS et PaaS étaient claires. Chaque type d’offre fonctionnait de manière différente et était proposé par différents types de fournisseurs. Mais cela a changé ces dernières années, car les frontières séparant le IaaS d’une PaaS se sont estompées.

Quand utiliser un service IaaS ou PaaS ?

Après avoir compris les avantages et les différences entre l’IaaS et une PaaS, vous pouvez maintenant déterminer quelle approche convient le mieux à une charge de travail donnée.

L’IaaS est généralement la meilleure option pour les entreprises disposant des ressources nécessaires pour développer, déployer et gérer des applications à l’aide d’outils qu’elles sont prêtes à mettre en place et à gérer elles-mêmes. L’IaaS est également préférable si un utilisateur a besoin de composants qui ne sont pas fournis par une offre PaaS, comme un outil de développement spécifique ou un système d’exploitation personnalisé.

Le cas d’usage le plus courant de l’IaaS est celui d’une organisation qui possède son application – ou les ressources internes pour la développer – et qui a simplement besoin d’une infrastructure pour l’héberger. Par exemple, un détaillant qui a créé une place de marché en ligne peut se tourner vers un fournisseur IaaS pour héberger cette charge de travail. Ou encore, une entreprise pourrait choisir un produit d’hébergement IaaS pour migrer son système de paie sur site vers le cloud.

Une offre PaaS est une meilleure option pour les organisations qui disposent de moins de ressources pour développer et gérer les applications, et qui bénéficieront donc d’une offre prête à l’emploi et tout-en-un pour la livraison et l’hébergement de logiciels. Une telle plateforme ne supprime pas le besoin de développeurs, mais elle rationalise les opérations de développement et de déploiement et les associe à l’infrastructure d’hébergement. C’est pourquoi une solution PaaS peut s’avérer plus attrayante pour les PME qui souhaitent mettre leurs applications à disposition plus rapidement.

En général, l’IaaS coûte moins cher qu’une PaaS à charge de travail équivalente, mais vous devrez peut-être acheter des middlewares ou des outils logiciels supplémentaires, ce qui peut s’avérer plus coûteux que de les acquérir dans le cadre d’une PaaS. Il existe également d’autres facteurs de coût, notamment les frais généraux potentiels liés à la maintenance de l’infrastructure. Et la mesure dans laquelle vous utilisez les outils et techniques d’optimisation du cloud aura probablement un effet global plus important sur vos dépenses que le choix d’un IaaS ou d’une PaaS.