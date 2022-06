ERP : 12 améliorations métier à chiffrer pour muscler votre ROI

C’est un adage connu. Changer un ERP vieillissant est un projet risqué. Il faut garder la tête froide. Et même s’il s’agit aussi d’une opportunité de transformation digitale profonde, avec de nombreuses retombées positives, il ne faut pas prendre pour argent comptant les promesses d’améliorations instantanées des éditeurs.

Au contraire, pour justifier en interne l’investissement dans un nouvel ERP – que ce soit en temps, en efforts ou en argent – il vous faudra chiffrer ces promesses et évaluer un ROI (retour sur investissement). Mais il ne s’agit pas non plus de le minorer en oubliant certaines améliorations métiers que l’on peut attendre d’un nouveau système.

L’équipe du projet ( votre « Dream Team ERP » ) devra communiquer clairement ces avantages prévus à toutes les parties prenantes (intervenants, direction, etc.) et fournir un calendrier prévisionnel avec les temps de passage des différentes étapes.

Évaluez ces 12 processus pour obtenir un bon ROI

Par expérience, les principaux processus métiers qui génèrent le plus rapidement un retour significatif grâce à la transformation provoquée par un nouvel ERP sont les suivantes. N’en oubliez donc pas dans votre business plan du projet.

1 – Gestion des stocks (Inventory)

Une meilleure visibilité sur la demande et les ventes permet de faire des prévisions de stocks plus fines, ce qui peut réduire considérablement les coûts. Les références à faible roulement (ou sans roulement du tout) peuvent être rapidement identifiées et traitées en conséquence.

2 – Gestion de la chaîne logistique (Supply Chain)

Avec une meilleure gestion des stocks, c’est la chaîne logistique tout entière qui peut être optimisée et voir ses coûts se réduire. Un ERP adapté permet en effet de mieux gérer la qualité et les délais des fournisseurs et des sous-traitants, et de mieux sourcer ses approvisionnements stratégiques. Et finalement de mieux négocier avec tous les fournisseurs.

3 – Développement produit

Un ERP doté d’un PLM (Product Lifecycle Management) permet aux responsables du développement produit de mieux comprendre la demande, et en conséquence, de mieux gérer leurs investissements dans toute la gamme de produits.

Il permet de mieux déterminer les besoins en R&D pour le renouvellement des produits de la gamme qui en ont besoin, ainsi que les frais liés au retrait des références qui n’atteignent plus leurs objectifs.

4 – Gestion des ventes

Un CRM et une analyse fine des ventes et des performances des commerciaux créent des opportunités significatives de revenus supplémentaires grâce à une meilleure compréhension des schémas d’achats des clients, de la démographie, des retombées des soldes et des promotions et du positionnement face à la concurrence.

5 – Pricing et gestion des marges

Un outil de détermination des prix (pricing) vient renforcer la visibilité sur les marges et l’analyse de rentabilité de l’entreprise. Ce qui, en retour, améliore le positionnement stratégique des produits dans le PLM.

Une analyse PLM complète peut conduire à des changements bénéfiques dans le portefeuille de produits et de services en tirant au mieux parti de la règle des 80/20 (20 % des produits réalisent 80 % du chiffre d’affaires ou de la marge). Un ERP pourra ainsi augmenter la profitabilité globale de la gamme.

6 – Prévisions (Forecast)

Avec un process et des informations plus fiables sur le planning des opérations et des ventes, les entreprises peuvent améliorer leurs positionnements pour satisfaire les besoins du marché, et améliorer leur confiance dans leur processus de prise de décision.

Les réactions aux changements de demandes, de tendances économiques, de capacités de production et de ressources, ou de performances des fournisseurs peuvent également être plus rapides grâce à une budgétisation, des prévisions et une planification dynamiques plus fines (le triptyque « budgeting, forecasting et planning »).

7 – Gestion de la production

La gestion de la production d’un ERP permet d’effectuer une analyse détaillée des goulots d’étranglement, des temps d’acheminement entre machines, des mouvements de matériels, de l’utilisation de la main-d’œuvre, de l’utilisation des installations et de l’équipement. Ce qui permet d’améliorer tous ces éléments.

Un ERP peut également améliorer la planification des interventions de maintenance, en s’adaptant mieux à l’utilisation nécessaire des capacités de production et à l’uptime.

8 – Gestion de la qualité

Avec la gestion de la qualité que permet un ERP, l’entreprise aura une plus grande visibilité sur la performance à long terme de ses produits et de ses services. Des améliorations pourront être obtenues grâce à une meilleure compréhension des causes profondes des rebuts et des coûts de retouche, ainsi qu’à une meilleure analyse de la qualité des matières premières, des composants et des services des fournisseurs.

9 – Fidélisation du personnel

Les ERP modernes offrent des capacités de gestion de l’information rationalisées qui allègent le fardeau de la saisie manuelle des données. Ils permettent également une gestion automatisée des workflows, l’analyse et la création ad hoc de rapports, et un accès plus facile à l’information.

Tous ces éléments font que les employés peuvent trouver de meilleures façons de gérer leurs tâches. Ils sont responsabilisés pour prendre des décisions et peuvent gérer leurs activités quotidiennes avec moins de stress. Les systèmes et les processus qui permettent aux personnes d’accroître leur valeur ajoutée ont très souvent un impact positif et durable sur le moral des troupes et donc sur la rétention des talents.

10 – Gestion des entrepôts

La vitesse et la précision sont grandement améliorées grâce à la gestion des activités de ramassage et de rangement, grâce aux codes barres, aux puces RFID et à un routage plus efficace.

11 – Gestion financière

Avec des données financières plus justes, les organisations peuvent obtenir des avantages substantiels grâce à une confiance accrue dans leurs décisions et leurs analyses. La rapidité de l’obtention des rapports et du traitement de l’information – grâce à l’automatisation – accélère également les clôtures de comptes en réduisant voire en éliminant les feuilles de calcul.

12 – Nouveaux canaux de distribution et e-commerce

L’ouverture de nouveaux canaux de vente directe et la consolidation de la chaîne d’approvisionnement procurent un avantage concurrentiel et des économies de coûts importants.

De nouvelles capacités de e-commerce peuvent se traduire par une plus grande satisfaction client, des achats plus souvent renouvelés et des marges plus élevées.

Adapter l’entrepôt pour qu’il supporte efficacement des opérations d’enlèvement, d’emballage et d’expédition (pick-pack-ship) est essentiel pour tirer pleinement parti du potentiel du e-commerce – tout comme des prévisions fines de la chaîne d’approvisionnement. Autant d’éléments que permettent les modules des meilleurs ERP modernes.