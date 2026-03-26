Micro-clouds, la nouvelle tendance des succursales

L'informatique des succursales, points de vente et autres sites de production, à savoir le Edge computing, prend de l'ampleur. Au point que les entreprises doivent repenser leurs centres de données. Cette tendance consiste à décentraliser les ressources des datacenters pour les déployer sous forme de micro-clouds locaux.

Du point de vue informatique, cela implique de déplacer l'infrastructure et les systèmes vers la périphérie. La containerisation, c’est-à-dire le déploiement d’applications au format container via Kubernetes, plutôt qu’au format VM via VMware, est au cœur de cette stratégie. La difficulté est que le déploiement et la maintenance des containers en périphérie diffèrent d’un datacenter central.

Notez que, dans le cas d’une entreprise qui a déjà son datacenter en cloud chez un hyperscaler, le micro-cloud correspondra à ces baies locales que les fournisseurs de cloud proposent : Outpost chez AWS, Azure Stack chez Azure, etc.

Cet article présente les principes fondamentaux pour un déploiement et une maintenance réussis des containers dans les micro-cloud Edge.

Les datacenters micro-cloud et la containerisation : une transformation Dans le cadre d’un micro-cloud, un site périphérique, comme une succursale ou un point de vente, reçoit une version allégée du datacenter central. Cette version allégée est physiquement fournie dans une seule baie rack qui inclut la mise en réseau, le stockage, le traitement, la sécurité et les applications. L'objectif de ce mini-datacenter, ou micro-cloud, est de fournir aux sites périphériques toute la puissance de calcul en temps réel dont ils ont besoin depuis un ensemble matériel autonome. Cela élimine le besoin d'accéder à des ressources distantes, à savoir le datacenter central de l'entreprise. La mise au format container des applications joue un rôle essentiel dans ces micro-datacenters, car elle permet aux sites périphériques de fonctionner de manière autonome. Du point de vue informatique, cependant, le déploiement de containers dans de tels micro-clouds pose d'importants enjeux d’administration, notamment en matière de dimensionnement des ressources, de sécurité, de cohérence et d'assistance. Dimensionnement des ressources. Le service informatique peut initialement provisionner plus de stockage et de puissance de traitement que ce dont un centre de données micro-cloud en périphérie a besoin. Cela peut entraîner un gaspillage de ressources. À l'inverse, il peut arriver que le micro-cloud en Edge doive s'adapter à la hausse, par exemple lors d'une activité importante dans un point de vente. Ces situations ne diffèrent en rien de ce que fait le service informatique dans son datacenter central, mais le dimensionnement et la surveillance des ressources doivent désormais être effectués sur plusieurs sites en périphérie. Cela augmente la charge de travail informatique. Sécurité. Les utilisateurs et leurs autorisations de sécurité changent régulièrement, et dans certains cas, des utilisateurs individuels se déplacent entre plusieurs sites périphériques différents. Un utilisateur peut disposer de niveaux d'accès différents sur chaque site, et ceux-ci peuvent même varier au niveau des containers. Dans ce scénario, la sécurité est plus difficile à gérer pour le service informatique. Cohérence. Si chaque site périphérique utilise le même système d'exploitation et les mêmes applications pour faire fonctionner les containers de son micro-cloud, il est essentiel de maintenir la cohérence. Par exemple, un système de point de vente au détail peut être répliqué via des containers pour chaque magasin. Pour garantir un fonctionnement fluide, il est important de maintenir les noyaux du système d'exploitation, les composants de l'infrastructure informatique et les applications aux mêmes niveaux de révision sur tous les sites périphériques. Cela peut être plus facile à dire qu'à faire. Assistance. Des dysfonctionnements du système et du réseau sont inévitables dans les centres de données micro-cloud et les containers. Dans toute situation, il est essentiel de savoir qui les résout : le service informatique ou le fournisseur de cloud ?