Réseau : comment interpréter un paquet capturé par Wireshark

Il est facile de capturer le trafic réseau à l'aide d'outils tels que Wireshark et tcpdump. De nombreux administrateurs rencontrent toutefois des difficultés lorsqu'ils tentent de comprendre ce qu'ils ont capturé.

Cet article explique les principaux composants des données capturées et relie ces informations au modèle TCP/IP. Il ne traite pas de l'utilisation de Wireshark ni de ses fonctionnalités et options. Il ne s’agit que des étapes de base pour capturer des paquets. Elles sont suffisantes pour vous permettre de saisir un paquet et d'appliquer les informations d'interprétation fournies tout au long de l'article.

Procédez comme suit pour lancer une capture dans Wireshark :

1/ Ouvrez Wireshark.

2/ Définissez un filtre de capture et sélectionnez l'interface sur laquelle effectuer la capture.

3/ Lancez la capture.

4/ Générez du trafic en vous connectant à un site web, en envoyant une commande ping à un périphérique distant ou en essayant toute autre connexion réseau.

5/ Arrêtez la capture.

Lancez une capture à l'aide du bouton en forme d'aileron de requin situé en haut à gauche de l'outil Wireshark.

Wireshark capture rapidement une quantité immense de données si vous n'utilisez pas de filtre. Même si cela peut correspondre à vos besoins, veillez à définir un filtre efficace si vous connaissez les protocoles du service que vous dépannerez. Ne lancez pas la capture plus longtemps que nécessaire. Wireshark propose diverses options de recherche et de filtrage, mais une capture ciblée est beaucoup plus facile à exploiter.

Nous utilisons Wireshark dans cet article, car il est courant, dispose d'une interface graphique relativement simple et est flexible. Mais il existe de nombreux autres analyseurs de protocoles, tels que tcpdump. Vous pouvez analyser le contenu que vous capturez avec ces outils à l'aide des informations ci-dessous.

Wireshark est puissant et offre de nombreuses options qui dépassent le cadre de cet article, telles que l'analyse du réseau et les informations sur les performances. De plus, Wireshark v3 organise la sortie en trois volets empilés verticalement. Wireshark v4 utilise les mêmes trois volets, mais le volet « Packet Details » (Détails des paquets) se trouve dans le coin inférieur gauche (il était au milieu dans la version 3) et le volet « Packet Bytes » (Octets des paquets) se trouve dans le coin inférieur droit.

Trois volets dans la fenêtre principale de Wireshark.

Sélectionnez une trame dans le volet Packet List Dans la nouvelle interface Wireshark, le volet supérieur résume la capture. Il affiche une ou plusieurs trames, ainsi que le numéro de paquet, l'heure, la source, la destination, le protocole, la longueur et les champs d'informations. Utilisez les colonnes Protocoles, Adresses source et destination et Ports pour vous aider à choisir la trame à examiner. Cliquez sur une trame pour la sélectionner, puis consultez les deux volets inférieurs pour obtenir plus de détails. La capture d'écran présentée ici est une simple requête Whois adressée à www.iana.org. Cet exemple génère du trafic DNS et autre, ce qui est utile pour les explications ci-dessous. Requête Whois pour www.iana.org.

Interprétez le volet Packet Details Avant d'examiner les différents en-têtes et contenus, passons en revue le modèle TCP/IP afin d'expliquer les résultats affichés dans le volet Détails du paquet en bas à gauche. Le modèle TCP/IP avec exemples de protocoles et d'adresses. Vous trouverez ci-dessous les couches du modèle TCP/IP et les protocoles qui leur sont associés : Protocoles de la couche application. HTTP, HTTPS, SMTP, Secure Socket Shell (SSH) et autres résident dans cette couche.

Protocoles de la couche transport. TCP et User Datagram Protocol (UDP) résident dans cette couche. TCP est orienté connexion (avec état), tandis que UDP est sans connexion (sans état). Si vous capturez des paquets TCP, remarquez comment les poignées de main composées de messages SYN et ACK s'intercalent avec les données pour garantir que tous les paquets arrivent à destination. Ces unités sont généralement appelées datagrammes.

Protocoles de la couche Internet. Ces protocoles régissent la communication et l'adressage logique, comme les adresses IP. Cet article se concentre sur l'IP, mais d'autres protocoles existent. Ces unités sont généralement appelées paquets.

Données de la couche de liaison réseau. Cette couche affiche les informations Ethernet, y compris les types de trames et les adresses MAC source et destination. Ces unités sont généralement appelées trames. Wireshark affiche cette sortie à partir du bas du modèle TCP/IP vers le haut. Les informations sur les trames, qui se trouvent au bas du modèle TCP/IP, se trouvent en haut du volet dans la partie inférieure gauche de l'écran Wireshark.