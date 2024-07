Stockage en cloud hybride : où mettre quelles données ?

Pour les entreprises qui souhaitent étendre leur stratégie de stockage, le cloud public est un point de départ qui peut apporter des gains rapides. Après tout, la technologie du cloud est facile à déployer, ne nécessite que peu (ou pas) de dépenses d’investissement et peut évoluer rapidement avec l’entreprise pour stocker davantage de données, en particulier des données non structurées.

Le cabinet Gartner prévoit que les entreprises devront stocker trois fois plus de données non structurées en 2026 qu’en 2023. Dans le même temps, un tiers des budgets d’infrastructure et d’exploitation est consacré à l’informatique en cloud.

Mais la demande de stockage augmente dans tous les types d’infrastructure : dans l’infrastructure en cloud public et privé, au siège, dans les succursales, sur les lieux de production. En pratique, une grande partie des investissements dans le stockage est hybride. Nous examinons ici comment développer une stratégie pour décider de la meilleure façon de stocker les données de l’entreprise.

Quels sont les avantages du stockage en cloud ?

Les principaux avantages du stockage en cloud sont bien documentés et comprennent la flexibilité et la capacité d’évoluer, ainsi que l’absence de lourd investissement au départ d’un projet.

Le stockage en cloud n’est pas non plus une option de second ordre en ce qui concerne les performances. Les trois grands hyperscalers et d’autres offrent, en option, des vitesses de lecture, d’écriture et des IOPS parmi les plus élevées. L’informatique en cloud permet également aux entreprises de déplacer des données entre différents niveaux de stockage, afin d’optimiser les combinaisons de performances, de capacités et de coûts en fonction de l’évolution des charges de travail.

L’informatique en cloud est le principal moyen de déployer du stockage objet, ce qui permet à un seul entrepôt de données de servir plusieurs applications. Pour les applications basées sur le cloud, telles que l’analyse avancée et l’intelligence artificielle, il est judicieux de placer les données à proximité des unités de traitement.

À cela, les DSI pourraient ajouter la réduction des frais de gestion de l’infrastructure – notamment en supprimant la nécessité d’exploiter des centres de données – et la rapidité de déploiement. L’idée selon laquelle « pour le cloud, il suffit d’une carte de crédit » est exagérée. Mais l’approvisionnement, l’achat et l’installation du matériel prennent du temps et peuvent facilement ajouter six à dix-huit mois à un projet d’infrastructure.