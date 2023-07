Un barème pour évaluer le niveau de disponibilité d’un datacenter

Les temps d'arrêt des centres de données peuvent être incroyablement pénalisants pour l’activité d’une entreprise. De fait, lorsque vous envisagez de faire héberger ou d’héberger vous-mêmes vos données, examinez les niveaux de disponibilité de l'installation. Le cabinet Uptime Institute a défini quatre niveaux de disponibilité en fonction de la conception technique particulière d'une installation. Le niveau I est le plus simple et le moins disponible. Le niveau IV est le plus complexe et le plus disponible.

Ce barème devrait aider les entreprises à faire leurs choix selon les temps d’indisponibilité que leur activité peut supporter. D’autant plus que l’Uptime Institute fait figure d’autorité pour certifier les datacenters.

Si les niveaux d'installation de l'Uptime Institute constituent une bonne base pour la création d'un centre de données avec les niveaux de disponibilité requis pour les composants de capacité, le groupe ne fournit pas de modèles de référence - dans des domaines tels que les planchers surélevés par rapport aux planchers pleins et le refroidissement en rangée par rapport aux allées chaudes/froides.

Niveau I Le niveau I, celui d’un datacenter de base, dispose d'un seul chemin de distribution électrique non redondant pour desservir les équipements informatiques, avec des composants de capacité non redondante. Cela conduit à un objectif de disponibilité de 99,671 %. Dans une installation de niveau I, il y a un espace dédié à l'équipement informatique, et il y a généralement un système d'alimentation sans coupure (UPS) pour gérer les brèves pannes et les pics de puissance. D'autres composants de capacité comprennent des systèmes de refroidissement et un générateur de moteur pour protéger l'équipement contre les pannes de courant prolongées. Toute défaillance d'un composant de capacité entraîne un temps d'arrêt pour un centre de données de niveau I, tout comme les interventions de maintenance programmées.

Niveau II Un centre de données de niveau II dispose d'une infrastructure de site redondante avec des composants de capacité redondants, ce qui permet d'atteindre un objectif de disponibilité de 99,741 %. Comme pour le niveau I, il n'y a qu'un seul chemin de distribution électrique non redondant. En cas de défaillance d'un composant redondant, les entreprises peuvent basculer manuellement sur un élément redondant avec une courte période d'indisponibilité. La maintenance programmée nécessite toujours une période d'indisponibilité. Les centres de données de niveau II disposent de composants redondants, notamment le stockage de l'énergie, les équipements de production d'énergie sur site, les modules UPS, les unités de refroidissement et les réservoirs de carburant. Les pannes non planifiées ou les défaillances des composants de capacité non redondante ou du chemin de distribution de l'énergie peuvent toujours avoir un impact sur l'environnement.

Niveau III Un centre de données de niveau III, ou centre de données à maintenance simultanée, dispose de composants redondants et de plusieurs voies de distribution électrique indépendantes pour desservir les équipements informatiques critiques. Tous les équipements informatiques disposent au moins d'une double alimentation électrique pour les sauvegardes, et l'objectif de disponibilité est de 99,982 %. Les entreprises peuvent retirer chaque composant des chemins de distribution et utiliser la capacité redondante pour effectuer une maintenance planifiée sans interruption de service. Toutefois, la défaillance d'un composant de capacité nécessite toujours une commutation manuelle vers un composant redondant, ce qui entraîne des temps d'arrêt.

Niveau IV Les centres de données de niveau IV sont essentiellement tolérants aux pannes. Ils disposent de plusieurs systèmes indépendants et physiquement isolés qui fournissent une capacité redondante. Les équipements de refroidissement sont à double alimentation et une architecture totalement tolérante aux pannes permet d'atteindre un objectif de disponibilité de 99,995 %. La maintenance planifiée et les pannes de composants de capacité déclenchent un basculement automatique vers des composants redondants. Les entreprises peuvent retirer chaque composant du chemin de distribution pour effectuer la maintenance sans temps d'arrêt. Les défaillances potentielles des équipements dans les centres de données de niveau IV doivent être détectées afin de maintenir les charges de travail. Dans la plupart des cas, cette hiérarchisation reflète les coûts. Le niveau I est généralement le moins cher, et le niveau IV est généralement le plus onéreux. Mais une installation de niveau III ou IV bien mise en œuvre et bien gérée peut avoir des coûts comparables à ceux d'une installation de niveau I ou II mal gérée.