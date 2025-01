IA générative : Kiloutou a déjà sa plateforme à tout faire

Il n’est sans doute pas sollicité par tout le monde, mais Kiloutou possède une marque emblématique. Le groupe français spécialisé dans la location de matériels et équipements de chantier est présent dans sept pays européens. Il y réalise 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires et compte 6 715 collaborateurs. L’entreprise propose plus de 1 000 équipements et véhicules différents à la location.

En revanche, en matière de gestion de données, Kiloutou ne jure que par une seule plateforme. Il a fait le choix de la Data Platform Snowflake dès 2018 et fut le deuxième client en France à basculer son Data Warehouse vers l’offre du plus français des Américains.

« Le remplacement du Data Warehouse Oracle par Snowflake n’était qu’un premier pas de la transformation Data du groupe Kiloutou », explique Arnaud Maton, chief data & AI officer du groupe Kiloutou. « Depuis 2018, l’éditeur a apporté de grandes évolutions à sa plateforme. Nous les avons mises en œuvre au fur et à mesure que les nouvelles fonctionnalités étaient rendues disponibles. »

Parmi elles, la fonction de partage de données pour laquelle Kiloutou a reçu avec son partenaire Pricemoov le premier Award Data Sharing en France de la part de l’éditeur. Cette fonction de partage sécurisé avait permis de mettre en place la tarification dynamique au sein des agences. L’entreprise a ensuite mis en œuvre les frameworks Python et Streamlit.

Ce dernier est issu du rachat de la société éponyme. Streamlit doit faciliter la création d’applications écrites en python, axées sur les données et nativement intégrées à l’écosystème Snowflake. Plus récemment, Kiloutou a commencé à mettre en œuvre les fonctions de la plateforme liées à l’IA et à l’IA générative, Cortex AI et Document AI.

Snowflake est devenu la pierre angulaire du numérique chez Kiloutou Toute l’architecture de données de Kiloutou est aujourd’hui articulée autour de Snowflake. Tant et si bien que la plateforme, déployée sur AWS, s’est imposée comme le centre de l’écosystème de transformation numérique de l’entreprise. « Nous utilisons toutes les capacités internes de la plateforme pour transformer la donnée et la mettre à disposition des différentes directions métier. » Arnaud MatonChief data & AI officer, groupe Kiloutou « L’ensemble de nos applicatifs métiers déversent leurs données sur la data platform par différents moyens », explique Arnaud Maton. Les partenaires qui exploitent également Snowflake utilisent le data sharing. D’autres intégrations de données sont réalisées via la solution Talend ou par l’outil d’ingestion automatisée des données Snowpipe. « Nous utilisons toutes les capacités internes de la plateforme pour transformer la donnée et la mettre à disposition des différentes directions métier », résume le responsable. « Toutes nos données sont accessibles en mode Data Mesh : elles sont organisées en domaines métiers et différents cas d’usage viennent consommer ces données. » Parmi ces « consommateurs » de données figurent des outils de visualisation de données historiques. Kiloutou utilise encore Business Objects et Tableau, mais aussi de plus en plus de piles technologiques modernes d’échange de données à destination de clients. « Ces stacks nous permettent également de développer et de déployer des applications pour nos équipiers ou nos clients », ajoute Arnaud Maton.