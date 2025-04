Oney Bank (BPCE, Mulliez) applique l’IA à l’observabilité

C’était il y a deux mois. Le monde de l’IA se retrouvait à Paris en grande pompe au Sommet pour l’action sur l’IA. Deux mois plus tard, « La poussière retombe », déclare Sophie Troistorff, DG d’Elastic France, éditeur spécialisé dans la recherche qui organisait une table ronde sur l’adoption et la transformation des promesses de l’Intelligence artificielle en valeur réelle et Capgemini.

Ambition IA agentic sur les opérations IT

Un agent logiciel (en fait plusieurs au niveau des différentes applications) analyse les logs et détecte des signaux faibles suggérant un dysfonctionnement. « Cela nous permet de remonter en temps réel le moindre signe de faiblesse et ainsi d’aller plus vite sur le diagnostic, mais aussi d’anticiper certains incidents », se réjouit Julien Gaffet.

Environ 130 collaborateurs IT ont été formés à l’utilisation de la solution – des Ops, mais aussi des responsables applicatifs.

Pour le dirigeant, la satisfaction des salariés (mesurée par NPS) a progressé depuis la mise en production il y a 6 mois. L’adhésion – qui a encouragé plus de volontariat sur les astreintes – s’explique par la richesse d’information fournie par le système d’alerting. Sur la base de ce projet de type IAOps, la direction d’Oney Bank se projette sur l’Agentic AI (IA agentique) – sans définir de calendrier.

« En combinant la documentation et un ensemble de données […], l’IA va nous permettre non plus d’augmenter, mais de résoudre le problème […] Cela signifiera des gains d’efficacité opérationnelle », entrevoit Julien Gaffet – qui exclut cependant une réduction d’effectifs IT.

Dans le cadre de sa collaboration avec le groupe BPCE sur l’IA, Oney Bank a été retenue comme pilote sur ce cas d’observabilité.