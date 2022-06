Cegid – Talentsoft : dans les coulisses IT d’une fusion de deux SIRH

L’éditeur d’ERP Cegid est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée à son capital en 2016 de fonds anglo-saxons. Mi 2021, une prise de participation minoritaire de KKR valorisait l’éditeur 5,5 milliards d’euros.

Dans ce laps de temps, l’objectif fixé par le « nouveau Cegid » était d’atteindre les 600 millions de CA à l’aube de 2022 (contre 280 millions en 2015). Avec l’ajout mathématique des revenus de Talentsoft racheté en 2021, c’était chose faite.

Mais un nouveau cycle s’annonce déjà avec un horizon tout aussi ambitieux : 1,3 milliard d’euros de CA d’ici 4 ans. Là encore, Talentsoft sera, commercialement, un bon relais de croissance dans cette stratégie de développement. Cegid pourra en effet pousser Talentsoft à ses clients actuels dans la finance et les RH (ce qu’il a d’ailleurs déjà commencé à faire en novembre lors de son évènement 2021 à la Mutualité).

Mais Talentsoft représente aussi un ensemble de chantiers IT d’envergure pour Cegid : intégration des données, un Datalake RH commun entre les produits, infusion de l’IA (dans des cas d’usages pertinents) ou encore refonte des écrans pour unifier l’expérience utilisateur. Sans oublier le cloud – voire le cloud souverain.

André Brunetière, le Directeur des Produits et de la R&D de Cegid, s’est entretenu avec Applications et données sur tous ces défis technologiques, vous ouvrant au passage en grand les portes des coulisses de cette alliance majeure pour l’écosystème français des applications B2B.

« Agnostic cloud »

LeMagIT : Talentsoft a une approche extrêmement agnostique des clouds. Il repose sur Terraform pour pouvoir passer d’un cloud à un autre au cas où, par exemple, il y aurait une augmentation de prix sur telle ou telle plateforme. Talentsoft met un point d’honneur également, à ne pas utiliser de service PaaS, là aussi pour ne pas être dépendant d’une plateforme.

Cegid a une approche différente avec un double accord stratégique – avec IBM d’une part, et Azure d’autre part. Comment allez-vous faire converger ces deux approches ? Allez-vous faire évoluer la doctrine technologique de Talentsoft ?

André Brunetière : Tout d’abord, Azure est aussi important chez Talentsoft. Mais c’est vrai que ce choix d’être sur plusieurs plateformes leur a beaucoup servi. Non pas parce qu’ils sont fâchés avec Microsoft, mais parce qu’ils ont gagné des clients dans la fonction publique qui n’imaginaient pas que leurs données puissent aller dans un cloud public détenu par un acteur américain.

Cette approche agnostique leur permet de faire coexister du cloud public à la Azure et du cloud privé à la Quadria, ou à la OVH. Le pari de ne pas être dépendant et de pouvoir « se poser un peu partout » est aussi très utile à Talentsoft pour simplifier la gestion de ses versions – et ne pas avoir à mette à jour une instance d’un côté, puis une autre ailleurs, etc.

« La multiplicité des clouds [de Talentsoft] nous amène à réfléchir pour répondre aux exigences de secteurs réticents au cloud public. » André BrunetièreCegid

Donc, oui, ils ont bien industrialisé cela. Et cette multiplicité des clouds ne pose aucun problème en matière de maintenance. Donc il n’y a aucune raison que Cegid revienne dessus. C’est extrêmement pertinent et ça a beaucoup de sens. Et même… cela nous amène, nous, à réfléchir pour certains domaines où nous savons qu’il pourrait y avoir de la réticence à ce que des données soient sur du cloud public.

Deuxième point : sur Cegid. Vous dites que nous avons une approche très différente. Mais en fait, ce n’est pas vrai. Même si nous avons un contrat avec Microsoft, c’est plus une optique IaaS (Infrastructure as a service) que PaaS (Platform as a service). C’est-à-dire que l’on se sert de notre partenariat avec Microsoft sur Azure, mais sans s’attacher à des technologies propriétaires Azure.

Un tel attachement ne nous semble en effet pas viable. Pas tant sur la crainte de politiques de prix qui pourraient s’envoler, mais pour avoir une certaine souplesse par rapport à la réglementation sur le cloud qui est encore en forte évolution.

Enfin, nous sommes sur IBM historiquement parce qu’on y a été avant que les clouds publics n’existent vraiment. Les nouvelles solutions, elles, sont plutôt sur Azure, mais toujours dans une logique IaaS, donc déplaçables si besoin.

LeMagIT : Sur le papier, migrer une VM ou un conteneur semble simple. Dans la réalité, beaucoup de DSI disent qu’il y a un ensemble de choses qui empêche de le faire de manière fluide. Vous confirmez ?

André Brunetière : Autant être à plusieurs endroits en même temps, c’est simple, autant faire bouger d’un endroit à un autre, c’est autre chose. Il est clair que créer une instance Azure et finalement la mettre sur Quadria ou OVH, avec les données du client, ce n’est pas si évident que cela, même s’il y a toute la technologie qu’il faut. Cela reste une opération de déplacement qui suppose quelques précautions.

Nous n’allons pas être dans une espèce de flexibilité totale où on se dit « tiens, ce matin, ces clients sont là, si on les mettait ailleurs ». En fait, pour moi, l’intérêt [de notre stratégie], c’est surtout de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, quand on décide de provisionner pour installer de nouveaux clients ou lancer de nouveaux produits.

« Cegid a plus une optique IaaS que PaaS, [et] sans s’attacher à des technologies propriétaires. Un tel attachement ne nous semble pas viable. » André BrunetièreCegid

Ce qui est possible par exemple, c’est pour un produit donné, avoir deux fournisseurs de cloud – certains clients sur le premier et d’autres sur le second. Et avec des technologies comme Terraform, de ne pas avoir une maintenance qui se complexifie lors des mises à jour produit.

LeMagIT : Quand vous rachetez des produits, vous les retravaillez pour qu’ils deviennent « cloud agnostic » avec Terraform ?

André Brunetière : Terraform fonctionne bien pour des solutions construites dès le départ pour le cloud. Celles qui ont évolué pour fonctionner dans le cloud, alors qu’elles ont été construites avant le cloud, ce n’est pas forcément la même logique.

Meta4 par exemple est initialement une solution de type client-serveur qui a été transformée progressivement pour exprimer toute sa puissance en cloud.

Dans ces cas-là, nous passons par plusieurs étapes. Pour commencer, on fait du « Lift & Shift », puis on engage un programme de transformation au long cours pour utiliser les techniques de conteneurisation. Et ensuite on sépare encore plus, à l'intérieur du produit, le front-end des données et de la logique métier.