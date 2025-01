ServiceNow récolte les premiers fruits de l’IA agentique

« L’intelligence artificielle est en train de redéfinir en profondeur le paysage technologique professionnel », c’est en ces termes que Bill McDermott, président-directeur général de ServiceNow, a présenté les résultats annuels de sa société – des résultats en partie tirés par l’IA.

« Les dirigeants adoptent notre plateforme pour en faire la tour de contrôle de leurs agents d’IA afin de dégager une productivité proprement exponentielle et d’orchestrer de manière homogène la transformation de leur entreprise de bout en bout », assure Bill McDermott.

De fait, le nombre de clients qui achètent au moins deux fonctionnalités Pro Plus AI de ServiceNow aurait doublé par rapport au trimestre précédent. L’éditeur revendique aujourd’hui près de 1 000 clients dans le domaine de l’IA agentique . « La valeur nette de nos nouveaux contrats annuels de GenAI a augmenté de manière significative au quatrième trimestre », se réjouit Gina Mastantuono, présidente et directrice financière de ServiceNow.

Dans le même temps, l’éditeur a annoncé plusieurs nouveautés produits : AI Agent Orchestrator, qui connecte des systèmes et des équipes d’agents IA travaillant sur des tâches communes, pour mieux superviser des workflows ; AI Agent Studio, un outil low-code/no-code pour développer des agents personnalisés ; et des milliers d’agents IA préconstruits, prêts à être déployés, conçus pour des workflows qui mélangent IT, service client et RH.

ServiceNow passe la barre des 10 milliards $ de CA

Parmi les clients, EY et Rolls-Royce ont déjà déployé des agents ServiceNow.

« En intégrant des agents d’IA, nous rationalisons les opérations, nous réduisons le nombre d’opérations manuelles et nous permettons une prise de décision plus rapide qui s’appuie davantage sur les données », témoigne Rachel Cameron, responsable des programmes de transformation chez Rolls-Royce. « L’automatisation par l’IA nous aide à détourner des tickets du service desk, à optimiser les processus et à fournir des analyses plus intelligentes, ce qui permet à nos équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ».

ServiceNow a annoncé un chiffre d’affaires (CA) annuel de presque 11 milliards de dollars en très forte croissance (+ 22 % par rapport à l’année précédente). Le CA du quatrième trimestre avoisine les 3 milliards $, soit une croissance de 21 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.