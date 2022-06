Huddles : Slack ajoute la vidéo à sa fonctionnalité de réunions impromptues

Slack a annoncé une option de conversations vidéo pour son outil de réunion « impromptue » Huddles.

Slack a lancé Huddles l’année dernière pour permettre à des collaborateurs de lancer des conversations audio directement à partir de la barre de tâches de son application. Cette fonctionnalité est l’équivalent virtuel des visites spontanées et informelles possibles lorsque tous les employés sont physiquement présents au bureau.

Les données de Slack montrent que la fonctionnalité est utilisée comme prévu. Le Huddle médian dure environ 10 minutes.

La vidéo créera des cas d’usage supplémentaires pour ces Huddles, comme le on-bording et la formation, estime Katie Steigman, directrice de la gestion des produits chez Slack. Par exemple, les responsables peuvent ainsi permettre à de nouveaux membres d’une équipe de se joindre à eux pour des discussions en face à face sans demander d’autorisation ou de créneau de réunion.

Les conversations avec Huddles resteront néanmoins en audio par défaut. Il faudra cliquer sur une icône pour lancer la vidéo. Cette étape supplémentaire permet d’éviter la « Zoom fatigue » et encourage l’utilisation de l’audio pour préserver l’aspect impromptu des conversations, justifie Katie Steigman, alors que plus de 40 % des employés de bureau auraient ressenti ce type d’épuisement depuis le début de la pandémie, selon une enquête de Robert Half.

Mais la vidéo devrait éviter, dans des cas particuliers, d’avoir à jongler entre plusieurs applications de collaboration d’équipe (comme Teams) et de visio (comme Zoom) en dehors de Slack.

Slack va ajouter la vidéo comme option pour les conversations impromptues avec Huddles.

Salesforce a acquis Slack en 2020 pour 27,7 milliards de dollars et s’efforce depuis d’en faire un outil de communication incontournable.

« Slack est le point de départ de tout type d’interaction, de workflow [ou] de visualisation de données [dans Salesforce] », souligne Jason Wong, analyste chez Gartner. « Il rend Salesforce, en tant que plateforme, beaucoup plus facile à utiliser [et] beaucoup plus utile ».

L’intégration étroite avec Salesforce permet aussi à l’éditeur de vendre Slack comme un outil de workflows plutôt que comme un outil générique de collaboration, résume-t-il. Ce qui n’en fait pas moins un concurrent de Teams.