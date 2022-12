ESG et durabilité : priorités IT de 2023 ?

Depuis plusieurs mois, de très nombreuses entreprises se sont engagées à mettre en œuvre des actions de développement durable pour, en premier lieu, réduire leurs émissions de carbone. Mais l’élaboration de métriques et la quantification de leurs actions restent des chantiers en cours.

D’un point de vue IT, les meilleurs acteurs de l’ERP espèrent qu’ils auront une carte à jouer en outillant ces processus. Tout comme les acteurs de la gestion de données, de l’OT, de l’IoT, de la gestion des données ou encore de la data sciences. L’ESG s’annonce en tout cas comme un potentiel relais de croissance pour tous ces fournisseurs.

Mais la pérennité, en 2023, des grands projets vers plus de « durabilité », dans un contexte de crise économique et géopolitique, et la capacité des éditeurs à aider concrètement ces projets restent deux questions ouvertes.

« SAP a absolument pris ce chemin », confirme M. Greenbaum. « En tant qu’éditeur européen, il le fait depuis un certain temps. Et il travaille aussi avec les gouvernements de l’UE sur des questions comme celle de la conformité » - l’Europe étant à l’avant-garde de l’ESG (par exemple avec la récente taxonomie ou la taxe carbone ).

Les entreprises se fixent de plus en plus d’objectifs de durabilité parce que le monde évolue vers des règles qui les obligent à produire de manière plus « verte » et à commencer à décarboniser l’atmosphère, explique-t-il.

« Les éditeurs vont être jugés là-dessus », insiste-t-il. « Ils seront crédibles s’ils donnent aux clients des outils pratiques qu’ils peuvent utiliser pour gérer leurs processus et être plus rentables », conclut l’analyste. « Sinon, cela n’apportera rien au sujet. »

Là où les contraintes ESG sont moins présentes – comme aux États-Unis – il est donc probable que les entreprises vont concentrer leurs dépenses sur leurs activités traditionnelles plus que sur la durabilité. D’autant plus que ces investissements ESG ont des retombées souvent difficiles à mesurer et des ROI moins évidents, ajoute-t-il. Mais, continue-t-il, tout cela pourrait changer si les entreprises arrivent à montrer comment la durabilité permet de faire des économies et/ou de répondre à des exigences réglementaires (et donc de réduire les risques légaux).

Commencez par votre propre entreprise

Les questions relatives à la durabilité sont complexes, mais pour de nombreuses entreprises, le point de départ le plus évident reste le carbone lié à leurs activités. Pour Michael Lotfy, SVP Power Products & Systems chez Schneider Electric (et « Sustainability enthusiast »), la première étape consiste donc à décarboner leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement.

« Le développement durable doit passer du statut de question de conformité à celui de question métier, avec une valeur ajoutée bien plus importante. » Vinnie MirchandaniDeal Architect

Lors de la récente COP27, M. Lotfy estimait que la quasi-totalité des grandes entreprises du monde entier s’était engagée à atteindre des objectifs de durabilité, mais que seulement 8 % d’entre elles avaient pris les mesures nécessaires pour y parvenir.

Pour lui, les organisations peuvent commencer par regarder chez elles, par exemple en rendant leurs bureaux plus écoénergétiques ou en utilisant des matériaux durables. Un second levier consiste à travailler avec les fournisseurs (voire avec leurs clients) pour les aider à réduire leurs émissions de carbone.

Car les actions doivent aussi se concentrer sur l’économie circulaire, une économie dans laquelle les produits sont conçus, fabriqués et distribués dans le but de rester en état de marche le plus longtemps possible et d’être recyclés en fin de vie. Par exemple, Eastman Chemical a développé une technologie appelée « recyclage moléculaire » qui permet de réutiliser les plastiques, au niveau moléculaire, ce qui évite le recyclage traditionnel consistant à les chauffer et à les recomposer.

Pour en revenir à Schneider, l’entreprise utilise moins de cuivre et d’aluminium dans ses nouveaux disjoncteurs FlexSet. Et il expédie le produit avec un conditionnement plus léger et réutilisable – ce qui permettrait d’économiser environ un million de tonnes de CO2 par an.

Schneider s’efforce également d’aider ses fournisseurs de premier rang en Amérique du Nord à décarboner leurs activités, via une filiale indépendante, pour leur expliquer quelles sont leurs émissions de carbone et quelles mesures ils peuvent prendre pour les réduire.

L’initiative est technologique, mais pas que. « Chez nous, cela vient de la direction », précise Michael Lotfy, « c’est une véritable culture d’entreprise ».