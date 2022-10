ERP SAP : Schneider Electric passe à S/4 dans le cloud public

Le cloud est le nouvel horizon de SAP. Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre 2022, l’éditeur allemand a rappelé, en s’en félicitant, que le cloud représentait désormais sa plus grosse source de revenus depuis deux trimestres consécutifs (environ 40 % de son CA). « La transformation de SAP vers le cloud, qui a débuté il y a deux ans, a atteint un point de basculement », assure le PDG Christian Klein.

Toutes les zones géographiques de SAP connaîtraient la même tendance : le cloud progresse de 26 % aux Amériques, de 27 % en Asie, et de 23 % en EMEA. En Europe, l’Allemagne affiche même « une performance exceptionnelle en matière de revenus du cloud » (tout comme les États-Unis de l’autre côté de l’Atlantique), et la Suisse des résultats « particulièrement forts » – tout comme la Chine et l’Inde en zone Asie (APJ).

2 500 clients de Rise with SAP, dont Schneider Electric Le programme « RISE with SAP » n’est pas étranger à ce mouvement. SAP revendique aujourd’hui 2 500 clients ayant choisi cet accompagnement de bout en bout pour migrer vers S/4 et le cloud. RISE a un autre atout pour SAP. Il se révèle être un formidable moteur de ventes (aussi bien cross-sell que up-sell). 80 % des clients RISE se sont laissé séduire par la Business Technology Platform (BTP) et 86 % ont acheté des solutions cloud complémentaires à S/4HANA. Christian Klein,

CEO de SAP Christian Klein,CEO de SAP Le cloud public – une des options majeures proposées par Rise – permet aussi à l’éditeur allemand d’entrer dans de nouveaux comptes. « Les nouveaux clients [N.D.R. : net new] représentent près de 60 % de nos ventes de S/4HANA. [Et] le gros de ces nouveaux clients choisissent S/4HANA Public Cloud », confirme Christian Klein. Pour mémoire, S/4HANA Public Cloud (officiellement nommée « S/4HANA Cloud, Public Edition ») est une version « clef en main » de l’ERP de SAP. Elle cible prioritairement les entreprises de taille intermédiaire (ETI, Midmarket). Ses capacités de personnalisation sont plus limitées que sur les versions cloud privé ou sur site de S/4, ce qui simplifie d’autant l’outil, mais ce qui oblige presque toujours à faire du greenfield et à adapter les processus métiers en amont pour les adapter aux recommandations intégrées dans l’ERP (ce que SAP appelle le « fit-to-standard »). « Mais même certaines grandes entreprises décident de passer au cloud public », nuance le PDG. C’est le cas, par exemple, du groupe industriel français Schneider Electric.

Schneider Electric choisit le cloud public et le « fit to standard » Christian Klein se montre particulièrement content de ce projet qu’il a explicité devant les analystes financiers. « Normaliser avec eux leurs opérations [...] sur la base des bonnes pratiques éprouvées du secteur. » Christian KleinCEO de SAP Schneider Electric a choisi RISE, et au sein de RISE de migrer vers SAP S/4HANA Public Cloud pour « normaliser leurs opérations de bout en bout dans les domaines de la finance, de la fabrication et de la logistique, sur la base des bonnes pratiques éprouvées du secteur », confie le dirigeant. « Ils avaient des attentes très claires en matière d’automatisation des processus et de gains d’efficacité », continue-t-il. « Nous avons donc lancé un “fit to standard” avec eux ». SAP et Schneider Electric se sont penchés sur les processus concernés par le « design to operate » (supply chain), le « hire to retire » (RH), le « quote to cash » (commercial et gestion de la facturation), et tous les process financiers. « Nous avons abouti à des propositions d’ajustements [N.D.R. : les “fits”] pour les opérations de bout en bout de plus de 30 usines. Et c’est ce que nous concrétisons à présent, étape par étape ». La modularité des solutions cloud permettra, le cas échéant, d’ajouter au fil du temps des éléments aux périmètres du projet initial.