Bureautique : Trust sort un ensemble clavier souris écoresponsable bien dans l’air du temps

Trust, entreprise fondée en 1983 aux Pays-Bas, fabrique et vend des accessoires et des périphériques informatiques dans plus d’une quarantaine de pays. Signe des temps, la société revendique aujourd’hui une volonté d’engagement vers plus d’éco-responsabilité.

Son nouvel ensemble souris-clavier « Trezo » suit cette tendance pour séduire des acheteurs qui, de plus en plus, participent à la stratégie de développement durable et zéro carbone des entreprises.

Écoresponsable : comment et en quoi ? En résumé : cet ensemble simple et robuste va à l’essentiel. Ce qui est souvent le meilleur moyen d’être éco-responsable. Mais qu’est-ce qu’être écoresponsable dans le matériel bureautique ? Pour apporter un début de réponse simple aux clients, Trust a créé son propre tag « green » : Clevergreen. « Clevergreen n’est pas un label ou une certification », précise Trust au MagIT. « C’est le nom d’une démarche interne que l’on peut résumer par : “faire des produits équitables une nouvelle norme : équitable pour les personnes, équitables pour la planète et à un prix équitable” ». « Clevergreen n’est pas un label ou une certification. C’est le nom d’une démarche interne. » Trust Ce tag n’est cependant pas purement déclaratif ni subjectif. Même s’il n’est pas auditable (ne serait-ce que par manque de cadre réglementaire officiel), l’entreprise, elle, se soumet à un exercice d’évaluation globale qui inclut ses processus de productions. Et quand il existe des certifications spécifiques, Trust insiste sur le fait qu’il les utilise : FSC (pour le carton, bois et papier), RCC, RCS ou GRS (pour le plastique recyclé), ou encore BSCI (pour le social dans les usines de production), liste en exemple le porte-parole du constructeur. « Ce qui juge notre démarche c’est ECOVADIS (organisme externe indépendant et français) », souligne un porte-parole du fabricant. « Notre médaille d’or ECOVADIS nous classe parmi les 5 % des entreprises les plus durables au monde, tous secteurs confondus. Et si l’on regarde le seul secteur des produits informatiques, nous sommes dans les 1 % des entreprises les plus durables. Cela démontre notre “avance” sur un sujet (RSE) que nous jugeons capital pour demain », se félicite Trust. Pour résumer, le tag clevergreen – s’il n’a rien d’officiel – signale les références de la marque qui sont produites avec le plus de matériaux recyclés et dont les emballages utilisent des cartons certifiés FSC et/ou des emballages à volume optimisé sans plastique, sans mousse et sans polystyrène. L’ensemble clavier-souris sans fil Trezo répond à ce cahier des charges interne et affiche donc ce tag Clevergreen. De fait, il est composé de 85 % de matériaux recyclés et il est livré dans un emballage carton « respectueux de l’environnement » (sic).

Sobre à tous les niveaux Côté ergonomie, le clavier de taille classique (18,2 cm de profondeur, 43,6 cm de largeur, pad numérique inclus) est d’une épaisseur raisonnable (44 mm), avec un repose-poignet intégré qui permet un léger support des mains. Il permet par ailleurs une position « presque » horizontale ou une surélévation de deux niveaux. D’un aspect plutôt sobre et classique, il inspire une impression de solidité globale, avec un plastique mat qui ne marque pas. Les touches clavier sont annoncées comme résistantes aux éclaboussures (ce que nous n’avons pas voulu tester). La sérigraphie sur les touches semble elle aussi robuste. « Sur le secteur des produits informatiques, nous sommes dans les 1 % des entreprises les plus durables. » Trust Le clavier possède quelques touches de raccourci multimédia et bureautique (dont les détails sont téléchargeables sur le site du constructeur, certainement pour économiser du papier). La souris sans fil, silencieuse au niveau des clics et de la molette, est utilisable aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Elle se révèle assez précise et tient bien en main. Son DPI est réglable (1000-1400-1800). L’ensemble est alimenté par deux piles de type LR6/AA. Un interrupteur, d’accès facile sur le clavier et la souris, permet de les éteindre et d’économiser les piles (dont le niveau est indiqué par une diode). On trouve également un microrécepteur USB à radio fréquence, à brancher sur une prise USB pour relier le clavier et la souris à un ordinateur. Compatible Windows, Mac OS et Chrome OS, l’ensemble n’a pas besoin de pilote à installer pour fonctionner. À l’usage, le clavier et la souris font parfaitement ce qu’on leur demande pour une utilisation bureautique quotidien. On notera quelques bémols, mais loin d’être rédhibitoires. Sur le clavier, une course de frappe un peu trop souple au niveau du retour donne un ressenti un peu « claquant ». Le silence promis par le constructeur est du coup relatif, même s’il reste beaucoup plus silencieux qu’un clavier mécanique. Les touches, assez plates, ne sont pas non plus rétroéclairées. Mais cela permet d’économiser l’énergie des piles, dirons-nous. La souris se contente des fonctions molette, sélecteur dpi, clic gauche et droit. Mais après tout, pour un usage bureautique cela suffit amplement. Ce clavier aurait aussi peut-être pu faire mieux d’un point de vue écologique en étant purement filaire – et donc avec encore moins de composants électroniques – mais le marché demande aussi ce genre de connexion sans fil.