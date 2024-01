SAP lance un nouveau programme dans RISE pour susciter des migrations

SAP lance un nouveau programme qui propose des services d’accompagnement et des incitations financières pour encourager ses clients on-prem à migrer vers S/4HANA Cloud.

Le programme, baptisé « Rise with SAP Migration and Modernization », vise à lever deux obstacles majeurs à cette migration : le coût et le manque de valeur ajoutée perçue par certains clients.

Concernant les coûts, le programme propose à ses clients sur site des crédits, basé sur la valeur de leur contrat annuel, qui peuvent réduire leurs coûts de migration jusqu’à 50 %, avance SAP.

Ces incitations seront limitées dans le temps. Jusqu’à la fin de l’année 2024, les clients qui s’engagent à prendre Rise ou Grow bénéficieront de ces crédits qui pourront s’appliquer aux coûts de maintenance, aux services cloud ou aux souscriptions cloud.

Concernant la valeur perçue d’un passage au SaaS, le programme utilise la méthodologie Rise, conçue pour mieux superviser les progrès d’une migration et accompagner la transformation des processus. L’objectif du programme « Rise with SAP Migration and Modernization » est en effet d’aider les clients à passer à un système « clean core », avec des processus standardisés et des bonnes pratiques.

Ce programme est géré par SAP lui-même et par ses partenaires – formés et certifiés sur cette méthodologie.

En parallèle, SAP lance « S/4HANA Cloud Safekeeper ». Safekeeper cible les clients qui ont besoin de plus de temps pour effectuer une migration complète. Concrètement, ce service prolonge de deux ans la maintenance pour les « clients qui utilisent RISE with SAP et qui entrent en Customer Specific Maintenance sur les anciennes versions on-premise de SAP S/4HANA », selon SAP.