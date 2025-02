SAP étend le support d’ECC pour certains gros clients

Après plusieurs semaines de spéculations, SAP a officialisé la mise en place d’un package Rise with SAP qui prolonge le support de ses anciens systèmes au-delà de l’échéance initialement prévue en 2027.

Baptisée SAP ERP, Private Edition, Transition Option, cette offre s’adresse principalement aux grandes entreprises ayant des environnements ECC larges et complexes. Cette option doit accompagner les grands groupes dans leur migration vers S/4HANA, l’ERP cloud de l’éditeur.

« Nous [SAP] faisons cette annonce, car nous comprenons que les entreprises dont l’existant informatique est complexe ont besoin d’un laps de temps suffisant pour planifier leur transition », explique Stefan Steinle, responsable du support client et de la gestion du cycle de vie cloud chez SAP, dans un article de blog.

Une « transition » encadrée Cependant, cette option de « transition » ne sera pas automatique. Les entreprises devront souscrire à un contrat Rise with SAP dédié à ECC. L’offre inclura des services spécifiques pour faciliter la migration vers S/4HANA Cloud, ainsi que des contrats pour les correctifs de sécurité, la conformité légale et la maintenance logicielle. Disponible à l’achat en 2028, elle pourra être activée entre 2031 et 2033. Parmi les contraintes imposées aux clients, on note l’obligation de migrer vers la base de données SAP HANA avant fin 2030 et l’abandon de certains outils tiers comme Java, qui ne seront plus pris en charge. Par ailleurs, cette offre se concentre uniquement sur ECC et ne couvre pas l’ensemble de la Business Suite 7, précise Stefan Steinle. Les détails sur les prix et la disponibilité seront communiqués au deuxième trimestre 2025.

Pas une solution universelle Pour Jon Reed, cofondateur de Diginomica, SAP a dû adapter son approche pour ses clients aux environnements les plus complexes. « SAP tend la main à certains de ses clients les plus difficiles à migrer », analyse-t-il. « Ces projets sont colossaux et fixer une échéance trop stricte serait contre-productif. » L’un des risques serait qu’une pression excessive entraîne des migrations bâclées, sans réelle refonte des processus ni rationalisation des spécifiques existants, souligne l’analyste. Cette annonce sert aussi la stratégie cloud et IA de SAP, en boostant les chiffres de Rise, poursuit-il. Tous les grands clients ne prendront cependant pas forcément cette option. « SAP montre qu’il écoute ses clients… mais jusqu’à un certain point. Si une entreprise veut migrer vers le cloud sans passer par Rise, elle risque d’avoir plus de difficultés à obtenir des concessions équivalentes », nuance Jon Reed. Brian Sommer, fondateur et président de TechVentive, estime lui aussi que cette extension du support donne aux entreprises plus de temps pour préparer leur transformation. « Ce type de mise à niveau est extrêmement complexe, mais si elle est réussie, les évolutions technologiques suivantes seront bien plus rapides et moins coûteuses », affirme-t-il.