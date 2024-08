IA explicable pour embauches équitables : Workday améliore son outil de recrutement

Le 1er avril 2024, Workday avait finalisé l’acquisition de la société HiredScore. Ces technologies sont désormais intégrées et disponibles dans les offres RH du géant du HCM et du Core Finance.

Comme son nom l’indique en anglais, HiredScore s’appuie sur l’Intelligence artificielle pour aider à gérer les recrutements.

HiredScore utilise une IA explicable pour faire correspondre, redécouvrir et coordonner les talents et gérer les embauches de manière plus efficace et « plus équitable », insiste sa créatrice, Athena Karp. La fondatrice dit avoir eu l’idée de cette solution lors d’une session d’embauche dans une grande banque où les femmes étaient largement sous-représentées parmi les candidats.

L’outil vise également l’interne, pour favoriser l’upskilling, la formation et la mobilité des employés. Worday avance une hausse de 40 % du taux de candidatures internes, et la multiplication par 2,3 de la probabilité de voir des collaborateurs s’intéresser à des postes à l’issue de recommandations personnalisées.

« En d’autres termes, Talent Orchestration (NDR : l’offre phare de HiredScore) s’appuie sur une IA explicable et responsable pour comprendre les données RH d’une organisation, ses systèmes complexes, et ses priorités RH, afin permettre aux responsables d’atteindre leurs objectifs opérationnels », résume Athena Karp.

Le but pour Workday, en plus de « l’orchestration des talents » est également de diminuer les délais d’embauche en utilisant l’IA pour identifier les compétences et les expériences des candidats.