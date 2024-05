NetSuite : l’IA en deux parfums dans l’ERP

Londres – À l’occasion de l’événement SuiteConnect qui s’est tenu à Londres mi-avril, l’éditeur de solution de gestion d’entreprise, NetSuite (propriété d’Oracle), a présenté sa feuille de route autour de l’intelligence artificielle. Elle pourrait se résumer par cette simple phrase : « faire plus avec moins ».

« Aujourd’hui, nous discernons concrètement deux types d’applications de l’IA au sein de nos solutions », résume Evan Goldberg, Executive Vice President d’Oracle NetSuite. « Il va y avoir celle qui permet d’être plus productive, qui repose sur les modèles génératifs, et celle qui génère de meilleurs insights ».

C’est autour de ces deux axes que NetSuite a concentré ses efforts.

Pour le premier, l’éditeur introduit TextEnhance, un assistant IA basé sur des LLMs développés dans le cadre d’OCI, le service d’intelligence artificielle d’Oracle présenté en janvier dernier. Le fait qu’il ne soit pour l’instant cantonné aux marchés anglophones (Royaume-Uni et Irlande) montre toutefois la complexité qu’exige l’adaptation des IA générative à des environnements d’entreprise, d’autant plus quand on sort des cas d’usage évidents comme la création de texte, d’images ou l’analyse de document.

Pousser les clients à développer leurs propres workflows IA Car NetSuite a voulu tout de suite pousser sa solution dans ses retranchements avec des cas d’usage très concrets et attendus par ses clients. La finance, la supply chain, le manufacturing, les ventes et le marketing, les ressources humaines ainsi que le support client bénéficient tous d’adaptations spécifiques de TextEnhance qui leur sont propres. Pour la finance, il va ainsi aider à remplir les documents. Sur la chaîne logistique, il va pouvoir créer des descriptions d’assets ou des lettres d’engagement. Et sur la partie manufacturing, il peut aider au suivi des activités et des données critiques. Avec ces outils mis à la disposition de ses clients, NetSuite dit avoir pris le plus de précautions possible. « Quand nous développons des solutions IA à destination de nos clients, qui plus est sur des activités aussi stratégiques que ce qui doit être piloté par un ERP, il faut montrer patte blanche », explique Brian Chess, SVP Technology and AI de l’éditeur. « Nous appliquons à nos modèles d’IA, et à l’ensemble des jeux de données exploités par ces derniers, les mêmes règles de gouvernance que pour les données classiques. Les données des clients restent leur stricte propriété ».

Créer de la confiance dans l’IA Cette démarche de politique de sécurité très stricte, si elle est en soi logique, doit aussi servir un des objectifs principaux des IA en entreprise : que les clients puissent se les approprier en toute confiance, le plus simplement possible. « Nous ne savons pas franchement encore où et comment utiliser [la Gen AI] pour avoir le meilleur retour sur investissement. » Mark MainstoneThe Folio Society « Au-delà des cas d’usage que nous mettons à disposition des clients, nous souhaitons évidemment que ces derniers puissent entraîner les modèles pour développer leurs propres workflows autour de l’IA », explique Evan Goldberg. Des clients confirment. « Nous savons que l’IA générative est un outil formidable qui peut nous apporter beaucoup de choses. Reste que nous ne savons pas franchement encore où et comment l’utiliser pour avoir le meilleur retour sur investissement », témoigne ainsi Mark Mainstone, Technology and Business Services Manager de The Folio Society, une maison d’édition spécialisée dans les ouvrages très haut de gamme. Pour lui, il est du rôle de NetSuite de lui apporter les outils et la compréhension pour déployer l’IA, mais surtout de lui permettre d’expérimenter facilement.

EPM en tour de contrôle du business D’ailleurs la Gen AI ne fait pas tout. « Heureusement, on ne va pas parler que de ça », avait prophétisé Evan Goldberg en ouverture de l’événement. Outre ses avancées dans le domaine, NetSuite a également présenté un autre gros morceau de sa stratégie en annonçant la disponibilité de son offre Enterprise Performance Management (EPM) pour l’ensemble de ses marchés EMEA. S’appuyant sur la suite Oracle du même nom, NetSuite EPM rassemble en un point central l’ensemble des processus de planification, de budgétisation, de prévision, de rapprochement des comptes, de clôture financière et de reporting. « L’objectif avec EPM est de donner aux clients une vision globale de l’ensemble des aspects critiques de leurs activités et surtout de pouvoir prendre du recul », explique Ham Patel, COO de NetSuite. L’idée est ainsi de faciliter la prévision et la planification en prenant en compte le plus de données possible. À cet effet, la solution s’appuie sur des flux de données reliant l’ensemble des différentes briques NetSuite. Ce qui implique au passage que pour être performant, il faut que le client s’appuie sur le plus de solutions NetSuite possible. Les données sont ensuite rassemblées et analysées au sein d’un datastore unique qu’il est par ailleurs possible d’enrichir avec des données tierces, par exemple de Shopify.