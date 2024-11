Sauvegarde : Backup Exec sera désormais édité par Artesca

La scission de trois marques de Veritas signifiera la poursuite des activités pour ces applications et services une fois que sa société mère aura fusionné avec Cohesity.

Arctera, anciennement DataCo, supervisera la vente et le développement des trois anciennes activités de Veritas : InfoScale, Backup Exec et les produits du groupe Data Compliance and Governance. Lawrence Wong, ancien directeur de la stratégie de Veritas, sera le PDG de la nouvelle société Arctera.

Cohesity, qui édite une plateforme de sauvegarde vers le cloud, a racheté les activités de protection des données de Veritas, principalement le logiciel NetBackup, en février et prévoit de conclure l’opération d’ici la fin de l’année 2024.

Selon l’analyste Jerome Wendt, du cabinet d’études Data Center Intelligence Group, la scission sera probablement une aubaine pour les clients des trois sous-marques :

« Cohesity reste axé sur les entreprises, en particulier celles qui opèrent en cloud, mais les PME utilisent toujours des services tels que Backup Exec et InfoScale. Si Veritas les avait offerts gratuitement, Cohesity les aurait probablement récupérés sans trop savoir qu’en faire. Cohesity voulait surtout mettre la main sur NetBackup, c’est-à-dire sur sa clientèle et sur toutes les sauvegardes qui dépendent de lui pour être restaurées. Les autres produits de Veritas auraient été laissés pour compte et c’est pourquoi je considère qu’il s’agit d’un accord gagnant-gagnant », dit-il.