Sauvegarde : Cohesity sur le point de racheter Veritas

L’éditeur de logiciels de sauvegarde Cohesity a annoncé son intention de racheter son concurrent Veritas, éditeur de NetBackup. L’acquisition, évaluée à 3 milliards de dollars, pourrait être conclue d’ici à la fin de cette année.

Cette annonce a lieu au moment où Rubrik, un concurrent plus direct de Cohesity, a dévoilé qu’il entrerait en bourse d’ici à avril prochain dans l’espoir de se développer plus rapidement.

Tous deux fondés en 2013, Cohesity et Rubrik se sont dès le départ positionnés comme des rivaux sur le segment de la sauvegarde en cloud hybride. Leurs solutions respectives consistent à déployer une appliance sur le site à protéger pour effectuer localement les sauvegardes et les envoyer directement en cloud. De là, elles pourront être restaurées dans les plus brefs délais sur des ressources virtuelles, dans le cas où le site de production viendrait à succomber sous les assauts d’une cyberattaque. Les solutions étant toutes automatisées, elles s’avèrent moins chères qu’un cloud hybride configuré à la main.

Dans les deux solutions, on retrouve un moteur de recherche particulièrement rapide pour récupérer dans les sauvegardes les documents effacés par erreur, la capacité de convertir à la volée les machines virtuelles vers le format du cloud cible et, dernièrement, une certaine intelligence artificielle. Pour l’heure, celle-ci sert juste à fluidifier le support de l’éditeur, mais son moteur pourrait à terme servir à exploiter les sauvegardes pour entraîner des modèles d’IA sans devoir mobiliser les données de production.

De son côté, Veritas Technologies (à ne pas confondre avec le cabinet d’audit français Bureau Veritas) est un vétéran de la sauvegarde, créé dans les années 80, racheté puis revendu par Symantec, actuellement sous la tutelle du fonds d’investissement Carlyle Group.