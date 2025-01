L’État le voulait absolument. Pour réduire la dépendance du pays aux suites américaines de Microsoft (Office 365) ou de Google (Workspace), il lui fallait des alternatives locales. Certaines existaient déjà (comme Oodrive, ou des options open source comme Nextcloud), mais pour en créer de nouvelles – suivant la philosophie « du mieux vaut trop que pas assez » – il avait lancé un appel à projets en avril 2023.

Trois « attelages » d’éditeurs avaient alors été retenus, dont celui de Collabnext. Ce dernier vient de concrétiser ses investissements en passant « en phase 2 » avec une offre disponible pour « un prix forfaitaire qui sera à 9 € par mois et par utilisateur en version de base hors options », confie au MagIT Alain Garnier, président de Jamespot, un des participants majeurs au consortium. « C’est une avancée du projet qui devient un produit packagé », résume-t-il.

Aussi un guichet unique pour le IaaS et le PaaS

Le projet a également augmenté son périmètre. Il ne s’arrête plus à la suite de productivité (le SaaS). Il lorgne à présent aussi vers le IaaS et le PaaS, toujours dans un cadre souverain et SecNumCloud.

« Ce sont les DSI qui achètent CollabNext. Ils ont maintenant un “one stop shopping” pour acheter aussi du IaaS et du PaaS pour leurs besoins propres en dehors de l’usage SaaS (qui bien sûr est sur le IaaS d’Outscale) », explique Alain Garnier. « C’est une demande des DSI pour leur simplifier la vie : achat, facturation, sécurité, support sont gérés par un seul acteur ».