Proginov met de l’agentique et un CRM dans son ERP

Proginov a dévoilé la version 6.1 de son ERP. Une version qui intègre plusieurs évolutions fonctionnelles, notamment dans le CRM et la logistique, mais aussi une première incursion dans l’IA générative.

Ces ajouts s’inscrivent dans une stratégie de montée en puissance de l’assistance intelligente au sein des processus métiers.

Des agents IA pour faciliter les interactions avec l’ERP Proginov introduit dans son ERP des usages d’IA dits "agentiques", reposant sur des interactions en langage naturel. Selon l’éditeur, ces agents permettraient à l’utilisateur d’effectuer certaines tâches sans connaître l’arborescence du système ni la localisation des données. Exemples évoqués : demander un congé, générer automatiquement le résumé d’une visite commerciale, ou formuler une recherche documentaire dans la GED. L’objectif est de simplifier l’accès à l’information métier, en supprimant la barrière technique entre l’utilisateur et le système. Proginov précise travailler sur d'autres cas d'usage autour de l'intégration de l'IA, mais ne communique ni calendrier, ni périmètre précis à ce stade.

Un nouveau CRM multisupport et orienté performance commerciale La version 6.1 introduit également une refonte du module CRM, accessible sur PC, tablette et smartphone. Ce CRM doit prendre en charge le cycle complet de gestion commerciale, du lead à la fidélisation, avec un outil de segmentation automatique basé sur le modèle RFM (Récence, Fréquence, Montant). Ce dernier classe les clients selon leur comportement d’achat, pour orienter les actions commerciales. Une nouvelle fiche client agrège l’ensemble des informations clés (encours, litiges, commandes, planification, palmarès produits, etc.) dans une interface unifiée. Le nouveau CRM de Proginov

Calcul du bilan carbone intégré à l’ERP Autre nouveauté : un module dédié au Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES). Bien que cette obligation réglementaire ne concerne pas les entreprises de moins de 500 salariés, Proginov cible les structures qui souhaitent s’engager volontairement dans une démarche RSE. Le module s’appuie sur la méthode de l’ADEME et exploite les données internes de l’ERP pour automatiser le calcul. Le paramétrage reste personnalisable selon les postes d’émission retenus.