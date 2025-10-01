Stockage : Infinidat densifie ses baies de disques

Le fabriquant israélien Infinidat peuple sa famille de baies de stockage SAN/NAS haut de gamme Infinibox SSA G4 de trois nouveaux modèles plus denses que ceux lancés l’année dernière. En substance, il est désormais possible d’avoir dans une pleine rangée d’étagères rack une capacité utile maximale de 33 Po, alors que les Infinibox SSA G4 de 2024 ne permettaient d’atteindre qu’un peu plus de 17 Po. Accessoirement, leur système d’exploitation InfuzeOS supporte à présent le stockage en mode objet, qu’il partage au protocole S3.

Selon un client américain cité par le constructeur, à capacité égale, les nouvelles baies permettraient plus exactement de réduire l’encombrement dans le datacenter de 31%. Ou, à encombrement égal, d’augmenter la capacité de 28%.

Pour mémoire, Infinidat fabrique depuis plus de dix ans des baies de stockage rapides et capacitives qui conjuguent des disques peu chers avec un cache si performant que les temps de latence descendent à 35 microsecondes. Les baies Infinidat se destinent aux grandes entreprises qui manipulent de très importantes quantités de données et aux hébergeurs qui souhaitent revendre des services de stockage.

Les Infinibox sont concurrentes des baies PowerMax de Dell et VSP d’Hitachi Vantara. Les modèles G4 ont tous en commun de fonctionner avec des processeurs AMD Epyc de quatrième génération.