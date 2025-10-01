Infinidat
Stockage : Infinidat densifie ses baies de disques
Le constructeur enrichit son catalogue avec de nouvelles Infinibox SSA G4. Leurs disques sont plus capacitifs et leur connectique plus rapide. Il existe aussi à présent un modèle 100% SSD.
Le fabriquant israélien Infinidat peuple sa famille de baies de stockage SAN/NAS haut de gamme Infinibox SSA G4 de trois nouveaux modèles plus denses que ceux lancés l’année dernière. En substance, il est désormais possible d’avoir dans une pleine rangée d’étagères rack une capacité utile maximale de 33 Po, alors que les Infinibox SSA G4 de 2024 ne permettaient d’atteindre qu’un peu plus de 17 Po. Accessoirement, leur système d’exploitation InfuzeOS supporte à présent le stockage en mode objet, qu’il partage au protocole S3.
Selon un client américain cité par le constructeur, à capacité égale, les nouvelles baies permettraient plus exactement de réduire l’encombrement dans le datacenter de 31%. Ou, à encombrement égal, d’augmenter la capacité de 28%.
Pour mémoire, Infinidat fabrique depuis plus de dix ans des baies de stockage rapides et capacitives qui conjuguent des disques peu chers avec un cache si performant que les temps de latence descendent à 35 microsecondes. Les baies Infinidat se destinent aux grandes entreprises qui manipulent de très importantes quantités de données et aux hébergeurs qui souhaitent revendre des services de stockage.
Les Infinibox sont concurrentes des baies PowerMax de Dell et VSP d’Hitachi Vantara. Les modèles G4 ont tous en commun de fonctionner avec des processeurs AMD Epyc de quatrième génération.
Des disques durs de 24 To connectés en SAS-4 et même des SSD
Dans le détail, la précédente F14T est remplacée par la F14ST. Le boîtier a la même taille que précédemment, soit 14U pour 60 disques durs 3,5 pouces. En revanche, les disques durs de 20 To maximum sont remplacés par des modèles en 24 To, leur connexion en SAS-3 (12 Gbit/s) passe au SAS-4 (22,5 Gbit/s) et la connectique externe, auparavant de 24 ports Ethernet 25 Gbit/s, offre à présent 12 ports Ethernet en 100 Gbit/s. La performance de cette baie est annoncée à 1,9 million d’IOPS, avec un débit de 35 Go/s.
Un nouveau modèle F24ST reprend les mêmes caractéristiques, si ce n’est que le boîtier est plus grand, 18U, et qu’il contient 78 disques durs 3,5 pouces. Ses performances sont de 2,24 millions d’IOPS, avec un débit de 63 Go/s.
Le troisième nouveau modèle F24NT propose à l’inverse un boîtier réduit de 11U pouvant contenir 60 SSD TLC de format 2,5 pouces et d’une capacité de 16 To, connectés en NVMe. Ses performances sont de 2,03 millions d’IOPS, avec un débit de 35 Go/s. Selon Infinidat, cette baie devrait pouvoir intégrer d’ici à la fin de l’année des SSD QLC de 60 To.