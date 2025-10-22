Serveurs : les BNflex d’Eviden succèdent aux FlexPod de Cisco

Auparavant, le fabricant américain de baies de stockage NetApp s’était associé au fabricant américain de serveurs et de switches réseau Cisco pour proposer des infrastructures clés en main, les machines FlexPod. Il y a désormais une solution beaucoup plus française – c’est-à-dire bien plus souveraine : les machines BNflex intégrées par Eviden.

Comme les FlexPod, les BNflex sont des machines tout-en-un qui exécutent des machines virtuelles et stockent leurs données, mais leur conception est bien plus optimale. « Vous pouvez mettre huit nœuds de calcul – des serveurs BullSequana SH à deux processeurs – et les présenter comme une seule machine dotée de seize processeurs et 64 To de RAM, grâce à un système de notre invention qui unifie leur mémoire » argumente Nicolas Rouby, le directeur des alliances chez Eviden, que LeMagIT a rencontré sur le salon NetApp Insight 2025.

D’une part, l’unification de la mémoire évite au cluster de gâcher des ressources quand il les distribue aux machines virtuelles. « C’est bien plus efficace que de multiplier les hyperviseurs à raison d’un par nœud de calcul. Les entreprises qui ont besoin d’exécuter de très nombreuses VM, que ce soit parce qu’elles centralisent les applications de plusieurs services, ou parce que ce sont des prestataires qui hébergent plusieurs clients, peuvent ainsi répartir bien plus finement les ressources », explique Nicolas Rouby.

D’autre part, et surtout, l’unification de la mémoire sert à exécuter de très grandes bases de données in-memory, comme SAP Hana. Sans avoir à investir dès le départ dans un gros serveur spécialisé. Juste en ajoutant des petites machines bisocket au fur et à mesure que la taille des données à traiter augmente.

« Non seulement nos machines BNflex sont certifiées pour SAP Hana, mais il se trouve que nous gagnons depuis l’année dernière, date de lancement de la gamme, tous les tests de performance sur SAP Hana », se félicite notre interlocuteur, qui parle d’une vitesse de 2 à 9% supérieure par rapport à des machines nativement dotées de 16 processeurs.