Face à ServiceNow et Salesforce, Freshworks mise sur des agents IA verticaux

Lors de son événement Refresh, l’éditeur a présenté des ajouts des deux côtés de la barrière ITSM et CX. Selon Srini Raghavan, chief product officer chez Freshworks, la majorité des fonctionnalités sont disponibles pour les clients. La liste complète des capacités doit être accessible d’ici le 1er décembre 2025.

Routage intelligent des tickets et autoremédiation Ainsi, l’éditeur américain d’origine indienne présente un « routeur intelligent » des tickets de support IT dans Freshservice, son produit SaaS dédié à l’ITSM. « Les capacités de routage intelligent de Freshwork […] combinent les connaissances sur la charge, les compétences et la disponibilité des agents dans une seule règle », affirme Srini Raghavan, auprès du MagIT. « L’IA peut affecter automatiquement les tickets aux bons agents humains et prévenir les violations de SLA, grâce à un équilibrage basé sur la charge, une assignation consciente de la disponibilité et un appariement des compétences alimenté par Freddy AI ». En parlant de Freddy AI, les agents associés ont été améliorés. Ils peuvent rechercher des documents dans Google Drive, traiter des images dans les tickets s’ils représentent des erreurs. Ils sont intégrés avec Microsoft 365 Copilot et peuvent accéder aux bases de connaissances multilingues constituées sur Freshservice. Ces agents IA répondent directement aux questions des usagers ou des équipes de support. Outre l’accès à davantage de documents statiques, les intégrations « DEX » (Digital Employee Experience) avec Riverbed Aternity et ControlUp doivent permettre d’obtenir des données de télémétrie en temps réel sur les applications et les ordinateurs, dont la consommation de cycle CPU, de mémoire vive, et les processus actifs. Ces informations peuvent être automatiquement attachées à un ticket pour faciliter le travail des équipes IT. Un dispositif d’autoremédiation résoudrait ainsi les problèmes les plus simples. Freddy AI Insights, s’adresse davantage aux responsables du support. Elle intègre désormais une fonction dite conversationnelle. « La fonctionnalité Freddy AI Insights permet aux utilisateurs d’explorer les données de leur service desk via des commandes ou des questions simples en texte. C’est pourquoi nous parlons de “conversationnel” », explique Srini Raghavan. « L’utilisateur peut poser des questions à l’agent IA intégré, qui génère instantanément des graphiques et visualisations pertinentes ». AI Insights permettait déjà de rediriger les tickets vers les bonnes équipes de support et de détecter les « patterns » d’erreurs communes. Les rapports BI automatisés doivent donner les clés aux responsables pour mettre en place ou réviser des processus de gestion d’incidents.

Des agents IA verticaux, plus simples à déployer Du côté de Freshdesk et de l’expérience client, l’éditeur présente son Command Center. Cet espace de travail unifié doit rassembler les informations sur les clients récoltés à travers un ensemble de canaux de communication : chat, email, WhatsApp, et les réseaux sociaux. Il s’agit d’éviter aux responsables du support client de naviguer sur plusieurs onglets pour répondre à une demande d’un client. En outre, un algorithme d’analyse de sentiments doit statuer si la discussion est neutre, positive, ou négative. En sus des informations sur les conversations, des intégrations avec Stripe, Shopify et FedEx doivent aider les entreprises qui exploitent ces services à statuer l’état d’une commande. Là encore, Freddy AI Insights peut être mis à contribution pour mettre en lumière des problèmes récurrents (pics de tickets, violations de SLA, goulet d’étranglement, etc.), qu’il soit du fait du support ou non. L’assistant IA Freddy AI Copilot est infusé au sein du centre de commande pour résumer automatiquement les discussions, suggérer des réponses et des actions. Et, comme il l’a fait pour le support IT et RH, Freshworks propose de déployer agents IA verticalisés à travers son studio AI Agents. Il fournit ainsi des templates pour des agents IA e-commerce, FinTech, de voyage et de logistique. Au total, plus de 50 flux de travail prédéfinis sont accessibles. Il s’agit de répondre aux questions des usagers sur la disponibilité des produits, le suivi de commandes, les politiques d’échanges, les soldes et relevés de compte, la facturation, les paiements, les annulations de transaction, le suivi d’expédition, le renvoi de colis, la réservation, la modification de billets ou encore les programmes fidélité des compagnies de voyage. Les flux de travail préfabriqués sont intégrés à Shopify, Bigcommerce, Magento, Shiprocket, Freshservice, Clickup, Jira, Linear, Amadeus, BambooHR, Workday, HubSpot « et plus encore », dixit le chief product officer. À lire également : CX : avec ou sans l’IA, les chatbots ne séduisent pas