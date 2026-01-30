Software-Defined Vehicle : les constructeurs historiques font une croix sur la méthode Tesla

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas est devenu un révélateur des tendances logicielles dans l’automobile. Depuis trois ans, le Software-Defined Vehicle (SDV) y est à l’honneur.

Pour mémoire, le concept de SDV vise à contrôler et à améliorer les principales fonctionnalités d’un véhicule à l’aide de logiciels. Dans le principe, il s’agit de mettre à jour en continu, à distance, les applications et les systèmes embarqués en déployant un « OS » à l’échelle du véhicule. Il va de pair avec l’adoption de la motorisation électrique.

La promesse pour les équipementiers et les constructeurs est de réduire le nombre d’unités de calcul et de virtualiser une partie des nombreux capteurs qui participent aux fonctions de confort, de divertissement et, potentiellement de performance et de sécurité des véhicules.

« À titre de comparaison, il y a aujourd’hui 100 millions de lignes de code dans un véhicule, contre un peu plus de 20 millions pour un avion de ligne », déclare Antoine Vuillaume, directeur du programme SDV chez Renault dans une vidéo consacrée à sa propre technologie. « Dans une voiture pour chaque fonction – les phares, la navigation, les aides à la conduite – il y a un calculateur spécialisé. L’on peut en compter jusqu’à 80 dans une voiture, reliés par plusieurs kilomètres de câble ».

Dans le cas de Renault, il s’agit de réduire ce volume à deux HPC (ordinateurs de puissance) : le Power Computing Unit et le Cockpit Domain Controller.

Le concept de Software-Defined Vehicle s’installe tout en « nuances de gris » « La philosophie du SDV commence à être en place », analyse Thomas Cardon, directeur des ventes EMEA, secteur automobile chez BlackBerry QNX. « L’accélération des mises à jour, la décorrélation entre le hardware et le software, et la souplesse qu’elle amène en matière de contractualisation séduisent ». Tous les défis évoqués l’année dernière par LeMagIT n’ont pas disparu du jour au lendemain. En premier lieu, il n’y a pas d’uniformisation des architectures. « Nous avons vu apparaître deux concepts d’architecture différents : l’un basé sur deux calculateurs centralisés [comme chez Renault, N.D.L.R], l’autre sur des calculateurs zonaux », explique Alexandre Corjon, vice-président sénior de l’ingénierie chez Sonatus, ancien vice-président de l’ingénierie au sein de l’alliance Renault-Nissan. Fondé par des anciens de Cisco et Juniper, Sonatus est spécialisé dans la gestion de configuration, la collecte et l’analyse de données issues des systèmes embarqués des véhicules. Les calculateurs zonaux promettent une abstraction des senseurs pour rendre le véhicule « plug and play », détaille-t-il. « Il y a eu beaucoup de retard par rapport à ce qui était prévu. Aujourd’hui, les calculateurs centralisés sont plus répandus que les calculateurs zonaux ». Selon les constructeurs, les calculateurs centralisés ne regroupent pas les mêmes fonctions et des approches mixtes existent. Elles réduisent que partiellement le nombre de calculateurs, d’après Alexandre Corjon. « Il y a des nuances de gris sur l’architecture, mais avec une véritable volonté de centralisation », observe-t-il.

Copier Tesla ou BYD ne fait plus rêver Beaucoup de constructeurs ont d’abord eu dans l’idée d’internaliser la conception des architectures SDV. « Si l’on compare l’approche des constructeurs en matière de SDV d’il y a trois – quatre ans à aujourd’hui, ils ont compris que posséder toute la pile technologique n’est pas dans leur intérêt », relate Thomas Cardon. « Au départ, ils souhaitaient tout maîtriser du sol au plafond. Les constructeurs sont partis tête baissée dans cette logique, mais ont réalisé que c’était beaucoup plus compliqué qu’anticipé », résume-t-il. « Ils ont compris qu’ils pouvaient rester intégrateurs sans être propriétaires de toutes les couches technologiques. Cela amène un mode collaboratif qui est assez intéressant aujourd’hui sur le marché ». Alexandre Corjon confirme. « J’étais à la tête du premier projet de SDV au sein de l’alliance Renault-Nissan. Certains de mes collègues estimaient qu’il était possible de se passer des fournisseurs de rang 1. J’étais farouchement contre. Il y a une logique économique importante. Les constructeurs n’ont pas à leur disposition une infinité de compétences et d’euros pour le faire », juge-t-il. Et de donner l’exemple de BMW qui, malgré une forte internalisation, continue de travailler avec les équipementiers, de Volkswagen qui a réduit la voilure de sa filiale logicielle Cariad, a développé un partenariat avec l’Américain Rivian et installé une branche spécifique sur le marché chinois. Par ailleurs, Ford a abandonné son projet de Software-Defined Vehicle FNV4, a rapporté Reuters à la fin du mois d’avril 2025. En cause, des retards importants dus à la complexité du projet et une explosion des coûts. En 2023, la branche électrique et logicielle a enregistré 4,7 milliards de dollars de pertes. En 2024, elles atteignaient 5 milliards. General Motors a annoncé à la fin du mois d’octobre 2025 qu’il transitera de son architecture zonale actuelle (4,5 millions de véhicules équipés) pour s’appuyer sur une architecture centrale, propulsée par la plateforme AGX Thor de son partenaire Nvidia. Son SDV, agnostique de la motorisation, sera d’abord installé dans le luxueux Cadillac Escalade IQ, dont la commercialisation est prévue en 2028. Toutes ses gammes seront concernées (du SUV compact Chevrolet Equinox au pick-up GMC Sierra EV). GM se prépare à l’ajout de fonction de conduite semi-autonome. En 2024, le groupe américain avait, selon CNBC, licencié plus d’un millier de salariés de son entité logiciels et services. En clair, les constructeurs historiques ont abandonné l’idée de reproduire le modèle tout-en-un de Tesla ou du chinois BYD. « Même en Chine, si l’on regarde bien, des acteurs comme Huawei servent de fournisseurs à plusieurs constructeurs traditionnels et leur apportent une plateforme électrique, électronique et logicielle complète », rapporte Alexandre Corjon.

Le poids de la concurrence chinoise Outre la montée en puissance des fournisseurs de puces dans le milieu de l’automobile (Qualcomm, NXP, Nvidia, ARM, etc.), Thomas Cardon observe lui aussi l’essor de solutions électriques proposées par des acteurs asiatiques. Dans un même temps, les constructeurs chinois représentent une menace pour les acteurs européens et américains. « Nous nous attendons à une consolidation sur le marché asiatique », indique Thomas Cardon. « Il y a sûrement trop de constructeurs au regard du marché local comme sur le marché global. De la même manière que les constructeurs chinois se mettent sous pression entre eux, ils mettent par la même occasion sous pression les autres constructeurs ». À l’inverse, à l’instar de Volkswagen, des constructeurs européens se développent de plus en plus en Asie. Malgré les défis financiers que cette situation représente, Thomas Cardon témoigne d’une dynamique saine. « Il n’y a pas d’attentisme et il n’y a pas vraiment de conservatisme. Il y a plutôt au contraire des stratégies assez agressives en termes d’innovation et de développement », estime-t-il.

L’écosystème européen se rassemble autour de l’open source Ce qui renvoie à la dimension collaborative évoquée plus haut. Pendant le CES 2026, la Fondation Eclipse, derrière le groupe de travail Eclipse SDV et l’association des constructeurs automobiles allemands VDA ont annoncé l’expansion d’un protocole d’entente pour développer des solutions open source dédiées à l’automobile. Le premier MoU rassemblait 32 entreprises. Stellantis, BMW, Mercedes Benz, Valeo, Bosch, Michelin, Capgemini, Accenture, Cummins, ZF, Volkswagen ou encore Red Hat sont quelques-uns des nouveaux signataires. Ensemble, ils développent la plateforme Eclipse S-CORE, un cadre pour unifier plusieurs piles technologiques (hyperviseurs, OS, conteneurs, environnements de programmation, middlewares, framework applicatif) utilisées pour concevoir des plateformes logicielles automobiles certifiables. Le projet a été lancé par Accenture, BMW, ETAS, Mercedes-Benz et Qorix en 2024. La version 1.0 du projet est prévue cette année pour développer des véhicules qui sortiront des usines en 2030. « Nous pensons que l’usage d’un “Safe Linux” au cœur des systèmes d’une automobile n’a pas de sens. En revanche, les initiatives qui rationalisent l’intégration d’un certain nombre de composants, c’est complètement différent, car certifiable. D’ailleurs, nous participons à S-CORE lors du CES 2026 », indique Thomas Cardon. Le directeur des ventes EMEA de QNX estime que chaque constructeur pourra, si le projet est un succès, utiliser cette architecture de référence pour constituer des suites modulaires, combinant solutions propriétaires et open source. De son côté, Alexandre Corjon évoque le projet Shift2SDV, lancé en juin 2025. Cofondé par l’Union européenne via le fonds Chips JU, il vise à développer un framework de middleware décorrélé des plateformes matérielles afin d’intégrer des briques ouvertes et propriétaires. En France, Valeo, Thales, Dassault Systèmes, l’INRIA, le CEA, Renault et une bonne partie des membres adhérant au projet S-CORE participent à l’initiative.