Forterro tutoie les 400 millions € grâce au cloud (et à l’IA)

L’année 2025 a été bonne pour Forterro. Le revenu de l’éditeur français de solutions industrielles a progressé de 16 % pour atteindre 375 millions d’euros.

Trois moteurs de croissance

Cette croissance est tirée par trois moteurs. Le premier est la progression du cloud. Selon l’éditeur, ce segment a progressé de 30 % (aussi bien avec de nouveaux contrats que par la migration d’une partie de ses clients existants).

Ces performances seraient liées en grande partie à la digitalisation des entreprises industrielles, en particulier les ETI.

Deuxième moteur, l’IA. « L’augmentation significative de nos investissements en intelligence artificielle, la préparation d’un lancement majeur et l’adoption croissante de nos solutions cloud par nos clients nous donnent une dynamique solide pour la suite », promet Dean Forbes, PDG de Forterro.