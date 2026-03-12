Les dirigeants jugent l’IA indispensable, pas leurs employés

Utiliser l’IA au travail n’est peut-être pas aussi « indispensable » que ce que vantent les directions générales, à rebours de leurs collaborateurs. C’est en tout cas le résultat d’une enquête menée aux Etats-Unis et publiée début mars par Slingshot (éditeur spécialisé dans l’IA) et sa société mère Infragistics.

Un écart de perception entre direction et terrain

Si la plupart des dirigeants – 86 % – estiment que l’usage de l’IA est devenu incontournable, seuls 49 % des managers partagent cette opinion et donnent des instructions à leurs équipes pour qu’elles l’utilisent massivement.

Un autre chiffre illustre le décalage. Un peu plus de 40 % des employeurs déclareraient qu’ils sont « prêts à considérer l’IA comme un membre à part entière de l’équipe ». À l’opposé, ils sont seulement 20 % chez les salariés à percevoir l’IA comme un collègue potentiel. La plupart la considèrent plutôt comme « un outil utile ».

Encore un autre signe de ce décalage : 70 % des dirigeants estiment que leurs employés s’appuient « constamment » sur les données. En réalité, ils seraient 31 % parmi les salariés à confirmer cette affirmation. Beaucoup précisent qu’ils se fient au contraire plutôt à leur expérience ou aux travaux de l’équipe spécialement dédiée aux données.