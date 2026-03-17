Premier succès pour le pilotage des drones sous-marins depuis le cloud

La startup suisse Hydromea et l’exploitant norvégien de plateformes offshore Equinor viennent de franchir un cap technique inédit : traiter en temps réel dans le cloud des informations capturées par des sous-marins autonomes naviguant au fond de l’océan.

L’enjeu est ici de traiter à distance la maintenance des infrastructures immergées sous les plateformes offshore. Mais la prouesse pourrait être déclinée dans d’autres cas d’usage, qui vont du militaire à la sécurité des ports, en passant par la recherche.

Depuis 2022, la startup Hydromea a mis au point un dispositif, le LUMA, capable de transmettre des données sous l’eau sans fil, par signal lumineux. L’antenne est ici une sorte de torche lumineuse. Rappelons que les fréquences radio du Wifi et de la 5G ne passent pas sous l’eau, que les signaux acoustiques se déplacent très lentement et que la seule option existante jusqu’ici pour communiquer avec un appareil immergé était de le relier par un câble Ethernet étanche. Ce qui limite fortement son rayon d’action.