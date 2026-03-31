Réseau Kubernetes : l'abandon d'Ingress Nginx met ses utilisateurs en danger

Ingress Nginx, un sous-projet de Kubernetes très répandu, a vu son support communautaire prendre fin le 13 mars. Cela pose un risque important de vulnérabilité chez tous les utilisateurs de ce module logiciel qui sert à router le trafic réseau externe vers les services déployés sur un cluster Kubernetes. D’autant plus qu’Ingress Nginx est souvent utilisé pour appliquer les politiques de sécurité au trafic entrant.

La situation est alarmante. Un communiqué publié en janvier par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) indiquait que, selon une étude menée par l'entreprise membre Datadog, environ la moitié des déploiements d'applications cloud natives utilisent encore ce module.

La dernière version d’Ingress Nginx a été publiée le 13 mars, avec des mises à jour visant à prendre en charge la version 1.35 de Kubernetes et à corriger une vulnérabilité critique. Selon la déclaration de janvier, aucune autre vulnérabilité critique ni aucun autre exploit ne sera corrigé par les responsables du projet. Et aucune correction de bug ni mise à jour de fonctionnalités ne sera ajoutée.

« On ne peut pas ignorer ce problème, le balayer d’un revers de main ou attendre la dernière minute pour s’en occuper », indique le communiqué de la CNCF. « On ne saurait trop insister sur la gravité de la situation ni sur l’importance de commencer immédiatement la migration vers des solutions alternatives telles que l’API Gateway de Kubernetes ou l’un des nombreux autres contrôleurs de trafic entrant. »

Ingress Nginx repose sur l'API Ingress d’origine qui avait été conçue au début de Kubernetes et qui a officiellement été remplacée par l'API Gateway en 2023, date de sa publication en version définitive. Cela dit, des projets CNCF comme Istio prenaient en charge l'API Gateway dès 2022.

L'API Ingress gère le routage de base du trafic HTTP au niveau des applications, laissant la gestion plus avancée du trafic à divers contrôleurs d’entrées (dits d’ingress, donc) qui utilisent des extensions dédiées, configurées séparément. L'API Gateway, en revanche, prend en charge davantage de protocoles réseau, tels que TCP, UDP et gRPC, et inclut un ensemble standardisé de définitions pour les capacités des contrôleurs.

Des entreprises prises au dépourvu Problème, alors que le retrait d’Ingress Nginx a officiellement été annoncé lors de la conférence KubeCon américaine de novembre 2025, un certain nombre d’utilisateurs n’en prennent conscience que maintenant et se retrouvent à devoir remplacer le module en urgence, ce qui est encore plus problématique quand leurs procédures de gestion du changement sont longues. « L'API Gateway de Kubernetes est une bonne technologie… mais ce n'est pas une nouvelle version de l'API d’Ingress Nginx. Il s'agit d'un modèle de ressources fondamentalement différent, reposant sur des hypothèses différentes quant au fonctionnement du routage », se désole Heinan Cabouly, qui est chef d'équipe DevOps dans une entreprise de dispositifs médicaux et qui se trouve dans cette malheureuse situation. Il explique que la migration dans un environnement soumis au règlement européen sur les dispositifs médicaux est une procédure qui prend environ neuf mois. Or, il ne s’est écoulé que six mois entre l’annonce par la CNCF de l’abandon d’Ingress Nginx et la publication de sa dernière version. « Comme nous sommes soumis à une réglementation, nos directives de mise à niveau sont plus lentes. Nous avons donc remarqué cet abandon assez tardivement : lorsque nous sommes passés à Kubernetes 1.35. Et le timing n’était pas adapté à notre situation. » D'autres experts du secteur ont indiqué que les cas comme celui de M. Cabouly sont minoritaires et que de nombreuses entreprises étaient déjà passées à l'API Gateway ou à un autre projet plus récent bien avant le retrait d'Ingress Nginx. « Je n’ai pas constaté d’impact immédiat : les systèmes continuent de fonctionner, donc cela ne se traduit pas encore par un problème opérationnel », estime ainsi Varun Raj, responsable des plateformes de cloud privé au sein d’un cabinet de conseil international. « Ce que cela met vraiment en évidence, c’est le niveau de maturité. Les équipes qui ont mis en place de solides pratiques d’ingénierie des plateformes sont déjà en train de migrer ou de tester des alternatives. D’autres reportent cette migration, car elles ne subissent pas de pression immédiate. »

Ingress Nginx va continuer à fonctionner et c’est un problème Mais le fait que les systèmes utilisant encore Ingress Nginx continuent de fonctionner est précisément ce qui inquiète les autres membres de la communauté. « De nombreuses entreprises ne vont pas s'en détourner, même si le module présente des vulnérabilités connues et qui sont exploitées. Et, ce, pour la même raison qu’elles ne l’ont pas désactivé il y a trois ans : Ingress Nginx fonctionnait il y a trois ans, et il fonctionne toujours aujourd’hui », observe Nigel Douglas, responsable des relations avec les développeurs chez Cloudsmith, une entreprise membre de la CNCF. « Remplacer Ingress Nginx par une autre technologie implique que toutes vos API doivent communiquer correctement. Les CRD [définitions de ressources personnalisées, N.D.R] doivent être fiables. Alors certains utilisateurs vont préférer conserver quelque chose qui fonctionne déjà et c’est un problème extrêmement grave », ajoute-t-il. Selon un communiqué de la CNCF datant de novembre 2025, l'architecture d'Ingress Nginx comporte notamment des vulnérabilités liées à l'utilisation d'annotations de configuration appelées « snippets ». Celles-ci pourraient être détournées afin de donner le contrôle d'un environnement à un pirate. Le projet souffrait également depuis des années d'un manque de ressources, ne comptant que sur deux mainteneurs bénévoles pour les correctifs et les corrections de bogues.