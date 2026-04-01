SUSE entre enfin dans la course au remplacement de VMware

Contre toute attente, l’éditeur SUSE rentre finalement dans la compétition pour récupérer les clients motivés par l’abandon de VMware. Mais pas n’importe lesquels : uniquement ceux qui ont le projet de maintenir le moins longtemps possible des applications au format machine virtuelle (VM) au profit d’une migration vers le format container.

Lors de la conférence KubeCON qui se tenait la semaine dernière à Amsterdam, le fournisseur du Linux SLES (souvent utilisé pour exécuter SAP) et de la plateforme Rancher (qui sert à administrer des clusters Kubernetes) est ainsi venu présenter une toute nouvelle version de SUSE Virtualization, alias Harvester. Une version enfin capable de gérer la virtualisation des GPU, la migration à chaud d’un volume de stockage entre deux serveurs, la répartition de charge dynamique ou encore la microsegmentation, soit le fait de mettre un firewall devant chaque machine virtuelle.

Cette dernière fonctionnalité a longtemps été exclusive à VMware, au grand dam de ses concurrents qui ont sué sang et eau ces deux dernières années pour l’implémenter. Mais elle n’est véritablement utile que dans les clusters supportant des utilisateurs et des trafics très hétérogènes. Exactement ce pour quoi les containers sont faits. Selon SUSE et Red Hat, les entreprises qui l’utilisent pour des raisons valables auraient donc tout intérêt à changer d’architecture plutôt que changer de fournisseur pour rester dans la virtualisation.

Évidemment, passer du format VM au format container nécessite des mois d’adaptations dans le code des applications. Et, dans l’intervalle, il faut bien une plateforme pour continuer à exécuter les VM.

« Pour que ce soit clair : nous avons précédemment affirmé que nous n’avions pas vocation à nous présenter comme une alternative à VMware et cela n’a absolument pas changé. En revanche, nous affirmons désormais que Linux Virtualization est la meilleure évolution technique possible après l’échéance d’un contrat VMware », lance Peter Smails, le patron de la division Cloud Native chez SUSE (en photo en haut de cet article).

Et d’argumenter : « d’abord parce que nous avons une plateforme de virtualisation véritablement Open source. Ensuite parce que notre offre est pensée pour unifier l’administration des machines virtuelles historiques et celle des containers, ce que le public que nous visons recherche. »

En filigrane, il suggère, d’une part, que Red Hat OpenShift serait bien trop figé pour se prétendre encore une solution Open source. Et d’autre part, que Nutanix, Hyper-V ou autres Proxmox feraient fausse route en promettant aux entreprises qu’elles garderont leurs machines virtuelles.

Succéder à VMware sans en être une alternative Pour mémoire, lorsque, début 2024, Broadcom a racheté VMware, le no 1 de la virtualisation, et a sévèrement augmenté ses tarifs, nombre d’éditeurs ont souhaité profiter du mécontentement de ses clients pour leur proposer une alternative moins chère. Mais pas SUSE, alors qu’il avait lui aussi au catalogue l’hyperviseur KVM (l’orchestrateur de VM intégré à Linux). Convaincu que l’abandon de VMware par sa maison-mère Dell avait signé l’arrêt de mort du format VM dès 2021, SUSE avait depuis lors préféré mettre toutes ses ressources dans le développement de Rancher. « Nous ajoutons les fonctions qui manquaient à SUSE Virtualization pour accompagner les entreprises durant les deux, trois ou cinq ans que durera la transformation de leurs applications après la fin de leur contrat avec VMware. » Peter SmailsSVP, general manager, Cloud Native, SUSE « Les gens venaient nous voir en nous disant qu’il leur fallait d’urgence un remplaçant à VMware. Cela n’a jamais été notre plan. Notre plan est de proposer une solution aux entreprises qui ont une stratégie de transformation de leurs applications », raconte Peter Smails. Selon lui, il manquait à SUSE Virtualization au moins sept fonctions pour être interchangeable avec VMware. Celles qui viennent d’être ajoutées en faisaient partie. D’autres devraient être dévoilées d’ici à fin avril, notamment concernant la migration, quand SUSE tiendra sa conférence annuelle à Prague. « Donc, nous ajoutons les fonctions qui manquaient à SUSE Virtualization pour accompagner les entreprises durant les deux, trois ou cinq ans que durera la transformation de leurs applications après la fin de leur contrat avec VMware », ajoute notre interlocuteur. Techniquement, SUSE Virtualization exécute les machines virtuelles par-dessus Kubernetes, via le module KubeVirt. C’est aussi l’approche de Red Hat qui milite tout autant pour l’abandon des VM au profit des containers. Ce n’est en revanche pas l’approche des autres alternatives à VMware : Nutanix, Proxmox, Ubuntu, Microsoft Hyper-V et consorts exécutent plutôt un cluster Kubernetes au-dessus de l’hyperviseur qui orchestre les VM.