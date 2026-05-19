Avec ServiceNow, Lenovo promet de trancher dans les coûts du support IT

Lenovo et ServiceNow ont annoncé un partenariat à l’échelle mondiale. Le fabricant de serveurs et d’ordinateurs s’appuie sur la plateforme Now pour déployer sa plateforme xIQ, une IP jointe.

Alléger la facture du support IT de 30 %

Il promet ainsi de réduire de 30 % le coût du support IT d’une entreprise. « Ce que nous essayons de vendre, ce sont les résultats, pas la couche logicielle », vante Rakshit Ghura, vice-président et directeur général des solutions digital workplace chez Lenovo. « Nous allons exécuter le service IT pour les clients. Si un client paie 10 millions de dollars par an pour son service desk IT, nous fournissons le même service (dont la gestion des appels) pour 7 millions. Nous incluons les frais liés à la plateforme logicielle dans notre offre », illustre-t-il.

Ces gains sont justifiés par l’emploi d’agents IA de niveau 1, contrôlé depuis l’AI Control Tower. Lenovo dit ainsi pouvoir éliminer 40 % des tickets envoyés à l’IT, ainsi que de réduire de moitié le temps d’onboarding des nouveaux employés. Cette même couche de gouvernance permet de contrôler le Shadow AI et de l’endiguer.

Si la solution est proposée aux entreprises qui n’ont pas de machines Lenovo, elle paraît plus pertinente pour ceux qui ont déjà acheté une partie de leur parc IT chez le constructeur sino-américain. « Avec les données de télémétrie, nous pouvons gérer plus finement les problèmes que peuvent rencontrer les usagers, dont les problèmes de batterie, de réseau, etc. », déclare Rakshit Ghura.

Cela peut également servir à définir des profils types, à partir de données anonymisées. Le premier usage est d’identifier l’usage des logiciels par les collaborateurs, afin de gérer l’octroi de licences. À l’inverse, une telle fonctionnalité permet d’identifier les personnes qui ont des besoins spécifiques pour accomplir leurs tâches.

Selon Rakshit Ghura, l’apport de Lenovo est plus intéressant que de s’appuyer sur les données de Microsoft, qui ne se concentre que sur les données de son système et de ses logiciels, alors que le constructeur peut à la fois remonter des informations sur les applications et les éléments hardware des appareils qu’elle fabrique.

Ces données pourront, imaginent ServiceNow et Lenovo, alimenter des projets d’IA agentiques. Derrière, ces promesses, le responsable n’a pas détaillé les niveaux de services. D’autant que certaines entreprises pourraient également être tentées d’internaliser ces analyses si elles ont déployé ServiceNow. Certains clients de l’éditeur se séparent déjà de centre d’appels et d’autres équipes en s’appuyant sur l’IA.