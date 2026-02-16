8 façons d’utiliser l’IA pour améliorer la sauvegarde des données

Pour tirer le meilleur parti de l’IA dans le domaine de la sauvegarde des données, il est essentiel de comprendre comment l’intégrer au mieux dans la protection des données à l’échelle de l’entreprise.

Les entreprises doivent considérer les outils d’IA et les solutions de sauvegarde des données comme des atouts stratégiques. Pour éviter les outils d’IA qui ne sont pas utiles, les entreprises doivent évaluer leur infrastructure de sauvegarde existante afin de déterminer si l’IA peut leur permettre de réaliser des économies, de gagner du temps ou d’accroître l’efficacité des tâches qu’elles effectuent régulièrement.

Divers processus de sauvegarde des données tirent parti de l’IA. Les administrateurs de sauvegarde doivent protéger les fichiers des utilisateurs, les fichiers de configuration de l’infrastructure en tant que code, les bases de données clients, les sites web et d’autres ressources précieuses. Cette protection permet la résilience et la continuité des activités, ce qui la rend essentielle pour les résultats financiers de l’entreprise.

L’un des principaux avantages de l’IA est la sauvegarde et la restauration automatisées. Cependant, l’IA offre bien plus. Elle permet aux entreprises d’optimiser les processus, offre une surveillance enrichie, améliore la gestion des données et garantit la conformité.

Considérez les huit utilisations suivantes de la sauvegarde épaulée par l’IA.

1/ Pour planifier et optimiser des ressources L’IA facilite la planification et l’optimisation des ressources en examinant l’infrastructure de sauvegarde actuelle d’une entreprise et en la comparant aux options de sauvegarde et de restauration existantes proposées par les éditeurs d’applications et les fournisseurs de services cloud. Cette pratique garantit l’alignement et la conformité. L’IA peut conseiller les administrateurs sur le stockage dans le cloud, le stockage sur site et l’optimisation du réseau afin de garantir l’exhaustivité et l’efficacité des plans de sauvegarde. Elle facilite également la planification des sauvegardes pour éviter les périodes de forte activité réseau et d’E/S disque, empêchant ainsi les sauvegardes d’affecter d’autres services.

2/ Pour évaluer les risques De nombreuses équipes chargées de la sauvegarde et de la reprise après sinistre utilisent déjà l’IA pour divers aspects de l’évaluation des risques, notamment les erreurs de configuration réseau et les vulnérabilités des systèmes d’exploitation ou des applications. L’analyse des données historiques permet de prévoir les pertes de données, ce qui laisse la possibilité aux administrateurs de traiter les risques avant qu’ils ne se transforment en incidents. Cette approche proactive, qui couvre les erreurs de configuration, les pannes matérielles, les vulnérabilités logicielles et d’autres problèmes liés à la perte de données, offre aux entreprises une meilleure visibilité sur leur stratégie de sauvegarde. Elles n’ont plus à deviner les données relatives au temps moyen entre les pannes (MTBF) et au temps moyen de restauration (MTTR). L’IA répond à ces préoccupations grâce à l’analyse prédictive et offre des possibilités d’atténuation. En orientant l’attention de l’IA vers la stratégie de sauvegarde de l’entreprise, les administrateurs identifient rapidement les faiblesses et les ensembles de données non couverts par la conception actuelle de la sauvegarde, évitant ainsi la perte de données à l’échelle de l’entreprise ou des pénalités coûteuses pour non-conformité. Les équipes informatiques peuvent traiter les risques directement ou accepter les recommandations de l’outil d’IA sur la meilleure façon de corriger les problèmes. D’un point de vue stratégique, cette observabilité améliore la résilience de l’entreprise et permet à l’entreprise de traiter les risques de manière proactive.

3/ Pour optimiser le stockage Les coûts de stockage ont un impact significatif sur les résultats financiers de l’entreprise. Les outils d’IA savent optimiser le stockage en analysant les types de données disponibles et les niveaux de stockage afin de déterminer le meilleur équilibre entre efficacité et rentabilité. Cette optimisation comprend la sélection d’options de stockage sur site ou dans le cloud (tierings chaud, tiède et froid). Elle identifie également les ressources nécessitant plusieurs copies pour une restauration immédiate et à proximité. L’optimisation continue du stockage basée sur l’IA permet d’équilibrer les coûts de stockage et les options de restauration satisfaisantes.

4/ Pour surveiller l’infrastructure de sauvegarde L’IA peut être un excellent outil de surveillance, permettant aux administrateurs de détecter les problèmes et d’observer l’état des services. La capacité de l’IA à apprendre et à reconnaître des modèles lui permet de comprendre l’infrastructure de sauvegarde et les besoins spécifiques de l’entreprise. L’IA peut surveiller les sauvegardes à la recherche d’activités suspectes, alerter les administrateurs en cas d’anomalies ou agir de manière indépendante pour résoudre les problèmes. La surveillance des sauvegardes génère de grandes quantités d’informations. En plaçant l’IA entre l’utilitaire de surveillance et l’équipe de restauration, les administrateurs de sauvegarde bénéficient de son analyse en temps réel. L’analyse enrichit les événements afin d’aider les équipes informatiques à hiérarchiser et à résoudre les problèmes rapidement et avec précision, les soulageant ainsi d’une fatigue excessive liée aux alertes.

5/ Pour hiérarchiser et classer les données Toutes les données ne doivent pas être sauvegardées de la même manière. Certaines ressources changent rarement, tandis que d’autres types de données sont mis à jour en permanence. Les fichiers de configuration système sont un excellent exemple de fichiers qui ne changent généralement pas souvent, tandis que les bases de données clients et achats sont mises à jour en permanence. L’IA classe les données afin d’identifier les fichiers les plus critiques. La classification peut être basée sur le type de données, mais elle peut également tenir compte de la fréquence d’accès, de l’emplacement et de la durée de vie pour déterminer les meilleurs choix de sauvegarde. La planification adaptative des sauvegardes permet à l’IA de s’adapter aux activités existantes.

6/ Pour surveiller et dresser les rapports de conformité La conformité réglementaire est un enjeu majeur pour les équipes informatiques actuelles, ce qui rend stratégique la prévention des conséquences d’une non-conformité. L’IA assure une surveillance et des rapports continus en matière de conformité afin de garantir que l’entreprise satisfait aux exigences. La surveillance de la conformité diffère de la surveillance de l’infrastructure, qui se concentre sur l’identification des incidents et l’optimisation. La surveillance de la conformité identifie les domaines dans lesquels les entreprises ne respectent pas les réglementations locales, régionales, nationales ou sectorielles, afin qu’elles puissent résoudre les problèmes avant d’être sanctionnées. Un autre aspect de la gestion des sauvegardes assistée par l’IA, que les entreprises doivent contrôler avec soin, est la localisation et la souveraineté des données. Cela est particulièrement important lorsque la gestion des sauvegardes par l’IA est associée à un stockage dans le cloud. Les administrateurs doivent s’assurer que l’IA ne décide pas de stocker les tâches de sauvegarde en dehors de la souveraineté des données.

7/ Pour orchestrer les restaurations Les sauvegardes ne sont pas vraiment l’élément essentiel de la résilience, contrairement à la restauration. L’IA peut recommander ou exécuter automatiquement des processus de restauration en fonction des dépendances, des effets et des objectifs de restauration. Cela réduit les temps d’arrêt et améliore la continuité des activités ; des caractéristiques essentielles pour les responsables informatiques qui soutiennent les initiatives stratégiques de gestion des données de l’entreprise. Les restaurations automatisées basées sur l’IA garantissent aux dirigeants que les plans de restauration sont exécutables dans des conditions réelles.

8/ Pour rédiger les rapports à l’attention de la direction Les responsables informatiques doivent être en mesure d’accéder aux mesures de sauvegarde et de les comprendre. L’IA traduit ces données techniques en informations pertinentes pour l’entreprise, notamment l’exposition aux risques, les scores de récupérabilité et les ramifications financières. Cette visibilité permet une prise de décision et des investissements en infrastructure basés sur les données. Elle prouve également la valeur du système de sauvegarde et facilite les audits de conformité.