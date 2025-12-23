Cybersécurité : ces menaces qui vont peser sur le stockage de données en 2026

À l'aube de l'année 2026, les menaces liées à la cybersécurité figureront sans aucun doute parmi les trois principales préoccupations des responsables informatiques, notamment ceux du stockage, car ce sont les équipements dont ils ont la charge qui sont principalement visés par les cybercriminels. Cet article fait le point sur les moyens de protéger leurs systèmes et leurs données contre les cyberattaques.

Risques, menaces et vulnérabilités des systèmes de stockage Compte tenu de l'importance des systèmes de stockage dans les entreprises de toutes tailles, ceux-ci sont susceptibles d'être les cibles principales de toutes sortes de risques et de menaces pour la sécurité. Les équipes chargées du stockage devront être aussi proactives que possible pour identifier et corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne puissent être exploitées. Les malveillances peuvent être de différentes natures : vol de données, chiffrement ou destruction, seront rendus possibles grâce aux faiblesses du firmware de l’équipement de stockage, au contournement des ressources d'authentification multifactorielle (MFA), ou autres scripts malveillants qui auront réussi à cheminer sur le réseau jusqu’à une baie de disques. Parmi les autres domaines à risque, citons les erreurs de configuration des systèmes de stockage, l'inefficacité de l'authentification et du chiffrement, une surveillance insuffisante, ainsi que la non-correction de logiciels. Ne pas tester les mesures de sécurité des systèmes de stockage peut également entraîner de graves vulnérabilités.

Tendances en matière de ransomware ayant un impact sur les systèmes de stockage Les attaques par ransomware utilisant l'IA font partie des principales préoccupations pour 2026, étant donné que les pirates utilisant l'IA rechercheront les vulnérabilités des systèmes de stockage et lanceront des attaques automatisées visant à commettre des intrusions, des vols de données, des chiffrements et des dénis de service (DDoS). Le développement du ransomware en tant que service signifie que les attaques par ransomware seront plus faciles que jamais à mener, et les équipes chargées du stockage doivent donc redoubler de vigilance. L'expertise croissante des auteurs d'attaques par ransomware devrait perturber les capacités de sauvegarde et de restauration des ressources de stockage en chiffrant et en supprimant les sauvegardes et les instantanés (alias snapshots). Cela signifie que les équipes responsables du stockage devront déployer des solutions de stockage et de sauvegarde immuables à l'aide de techniques de type air-gap, où les données sont sur un support qui n’est pas accessible via le réseau. Malgré les efforts continus des forces de l'ordre pour mettre fin aux activités des ransomwares, de nouveaux acteurs devraient émerger en 2026, commettant des actes tels que le vol de clés API, de jetons de stockage et de cookies.

Tendances en matière de sécurité du stockage en 2026 Les principales tendances qui auront un impact sur la sécurité du stockage comprennent l'utilisation croissante de mesures de sécurité dites Zero-Trust (sans confiance), la protection contre les attaques par ransomware, l'utilisation accrue de la technologie IA et la mise en place de journaux d'audit pouvant être évalués et vérifiés. L'utilisation du Zero-Trust signifie que l'accès doit être vérifié en permanence afin d'empêcher toute entrée non autorisée sur un système, tandis que les défenses périmétriques devront être renforcées. La persistance face aux attaques par ransomware signifie que les systèmes de stockage doivent être équipés de ressources telles que des instantanés de stockage immuables, des sauvegardes utilisant des technologies de type Air-gap, ainsi que des capacités de restauration rapides et automatisées. Les fournisseurs du secteur du stockage déploieront de plus en plus l'IA pour automatiser tous les aspects de la maintenance du stockage. Cela inclut la garantie de la conformité aux normes et réglementations applicables, l'amélioration de la détection et de la réponse aux menaces à l'aide d'analyses prédictives, tout en automatisant l'autorécupération et la réparation des appareils afin de minimiser les temps d'arrêt. Une utilisation accrue des moyens de stockage autonome sur site permettra de répondre aux exigences en matière de souveraineté des données et servira à détecter plus rapidement, si ce n’est à mieux atténuer, les menaces localisées. Les progrès réalisés dans le domaine des systèmes de stockage de type SDS (qui transforment des serveurs en nœuds de stockage) contribueront à consolider les modèles de stockage traditionnels, tels que le stockage de fichiers, de blocs et d'objets, sur une seule et même plateforme. Cela permettra d'améliorer la sécurité globale d’une entreprise.