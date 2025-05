Administration Windows : gérez les utilisateurs avec un profil itinérant

Les profils itinérants de Microsoft offrent aux administrateurs système une option de base pour fournir aux utilisateurs leurs paramètres et données personnelles sur n’importe quel appareil Windows ou bureau virtuel connecté au réseau de l’entreprise.

Les systèmes Windows conservent un profil pour chaque utilisateur qui se connecte au système d’exploitation. Le dossier du profil de l’utilisateur contient des données spécifiques à l’utilisateur et des données personnalisées telles que les données de configuration des applications, l’historique du navigateur, les documents, les photos et bien d’autres choses encore.

L’emplacement d’un profil d’utilisateur varie en fonction de la version de Windows utilisée, mais la plupart des versions récentes de Windows comprennent un dossier nommé C:\Users. Le profil local d’un utilisateur se trouve dans un autre dossier, généralement intitulé avec le nom de l’utilisateur ou un numéro d’identification attribué par le service informatique.

Le problème des profils d’utilisateur standard est qu’ils sont liés à un bureau individuel. Si les utilisateurs se connectent à partir d’un autre bureau physique ou virtuel, les données de leur profil n’existeront pas sur cette machine. Si l’utilisateur se connecte à une nouvelle machine, Windows crée un nouveau profil local vide pour l’utilisateur. C’est là qu’il est important pour les administrateurs de savoir ce qu’est un profil itinérant.

Étant donné que le profil itinérant est centralisé, et non local à un bureau spécifique, les données du profil peuvent suivre l’utilisateur d’une machine à l’autre. Cela signifie que l’utilisateur aura accès à toutes les données stockées dans son profil, quel que soit l’ordinateur Windows en réseau auquel il se connecte.

La meilleure façon d’éviter ce problème est d’utiliser la redirection de dossiers. Les dossiers de bibliothèque tels que Documents, Images et Vidéos font partie du profil d’un utilisateur et peuvent accumuler de grandes quantités de données.

Quelles sont les options disponibles pour gérer les profils d’utilisateurs itinérants ?

Depuis plus de dix ans, les profils itinérants constituent un moyen standard et rentable de fournir des paramètres utilisateur sur les bureaux physiques et virtuels, bien que Microsoft ait également publié un outil de gestion de l’expérience utilisateur appelé User Experience Virtualization (UE-V) en 2012. Microsoft UE-V virtualise les paramètres des OS et des applications des utilisateurs à partir d’une bibliothèque de paramètres sur un serveur de fichiers. UE-V a été mis à jour plusieurs fois au fil des ans, et la version la plus récente est compatible avec Windows 10, mais n’est pas officiellement prise en charge pour une utilisation avec Windows 11.

Les profils d’utilisateurs itinérants restent une bonne option de base pour offrir la même expérience entre les PC et les environnements de bureau virtuels, mais des outils tiers de gestion des profils d’utilisateurs sont également disponibles pour les entreprises qui connaissent les fonctionnalités plus spécifiques dont elles ont besoin.