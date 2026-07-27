Les principaux outils de modernisation de l’IT

Bien que le cloud ait déjà trois décennies d’existence, les serveurs sur site font toujours partie intégrante des environnements informatiques des entreprises. Il est cependant essentiel de connaître les moyens de moderniser ces systèmes, que ce soit dans le but d’améliorer l’efficacité et l’évolutivité de l’IT, ou d’accélérer l’adoption de nouvelles technologies, telles que l’IA générative et l’IA agentique.

La modernisation des systèmes historiques est généralement un processus difficile, mais il existe des outils pour vous venir en aide. Cet article compare six solutions majeures : AWS Transform, Google Cloud Migration Center, IBM Transformation Advisor, Kodesage, Microsoft Azure Accelerate et OpenLegacy. Il explique également comment chacune d’entre elles aide les entreprises à migrer leurs systèmes historiques vers des architectures et des environnements modernes.

Un outil de modernisation permet de rationaliser le processus de migration d’un système historique afin de tirer parti de technologies plus modernes. Il peut s’agir, par exemple, de déplacer une charge de travail sur site qui serait plus facilement évolutive dans le cloud, ou une plateforme qui repose sur un système d’exploitation obsolète et qui devrait être transférée vers un environnement d’hébergement moderne.

Les objectifs et les exigences des projets de modernisation varient considérablement, tout comme les outils utilisés pour les mettre en œuvre. Les aspects clés à prendre en compte lors de l’évaluation d’un outil de modernisation sont notamment les suivants :

Scénarios de migration pris en charge . Certains outils de modernisation se concentrent sur le transfert des charges de travail sur site vers le cloud. D’autres traitent différents types de cas d’utilisation de la modernisation, tels que la refonte du code des applications historiques.

. Certains outils de modernisation se concentrent sur le transfert des charges de travail sur site vers le cloud. D’autres traitent différents types de cas d’utilisation de la modernisation, tels que la refonte du code des applications historiques. Les environnements de modernisation pris en charge . La plupart des outils de modernisation permettent de migrer des charges de travail historiques vers le cloud, mais ils diffèrent quant aux clouds qu’ils prennent en charge.

. La plupart des outils de modernisation permettent de migrer des charges de travail historiques vers le cloud, mais ils diffèrent quant aux clouds qu’ils prennent en charge. L’élasticité . Certains outils sont conçus pour moderniser des charges de travail individuelles ou des environnements à petite échelle, tandis que d’autres sont adaptés aux migrations à grande échelle pouvant impliquer des centaines, voire des milliers de charges de travail individuelles.

. Certains outils sont conçus pour moderniser des charges de travail individuelles ou des environnements à petite échelle, tandis que d’autres sont adaptés aux migrations à grande échelle pouvant impliquer des centaines, voire des milliers de charges de travail individuelles. Fonctionnalités de planification. Si tous les outils de modernisation peuvent contribuer à automatiser le processus de transfert des charges de travail vers un environnement moderne, certains offrent davantage en matière d’évaluation préalable à la migration et de capacités de planification.

Si tous les outils de modernisation peuvent contribuer à automatiser le processus de transfert des charges de travail vers un environnement moderne, certains offrent davantage en matière d’évaluation préalable à la migration et de capacités de planification. Validation post-migration. De même, certains outils vont plus loin que d’autres pour valider les charges de travail après une migration, afin de s’assurer qu’elles fonctionnent correctement, qu’elles répondent aux exigences de gouvernance, etc.

De même, certains outils vont plus loin que d’autres pour valider les charges de travail après une migration, afin de s’assurer qu’elles fonctionnent correctement, qu’elles répondent aux exigences de gouvernance, etc. Fonctionnalités de sécurité et de conformité. La modernisation peut potentiellement exposer des données sensibles ou affaiblir les mesures de sécurité. Certains outils intègrent des fonctionnalités de sécurité et de conformité pour aider à atténuer ces risques.

La modernisation peut potentiellement exposer des données sensibles ou affaiblir les mesures de sécurité. Certains outils intègrent des fonctionnalités de sécurité et de conformité pour aider à atténuer ces risques. Rentabilité et retour sur investissement. Les structures tarifaires et les coûts des outils de modernisation varient, ce qui peut entraîner des retours sur investissement très différents.

Les structures tarifaires et les coûts des outils de modernisation varient, ce qui peut entraîner des retours sur investissement très différents. Assistance du fournisseur et ressources communautaires. La disponibilité de l’assistance, qu’elle provienne du fournisseur de l’outil ou de la communauté au sens large, varie d’un outil à l’autre. Pour certains, l’assistance se limite principalement à la documentation, tandis que d’autres proposent des services d’aide actifs.

Maintenant que nous avons défini les critères à prendre en compte pour comparer les outils de modernisation des systèmes historiques, examinons quelques solutions spécifiques, classées par ordre alphabétique.

AWS Transform AWS Transform utilise une technologie d’IA agentique pour aider les organisations à planifier et à mener à bien leurs projets de modernisation. Lancé en mai 2025, il succède à AWS Migration Hub, qui a cessé d’accepter de nouveaux projets fin 2025. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes : Prise en charge d’une grande variété de plateformes historique et de langages de programmation.

Possibilité de moderniser les applications historiques via la refactorisation du code existant et la transformation architecturale.

Génération de configurations « Infrastructure as Code » (IaC) pour automatiser le déploiement des applications modernisées dans le cloud AWS. AWS Transform se distingue de la plupart des autres outils de modernisation par son recours intensif à l’IA agentique, qui lui permet d’offrir une approche hautement automatisée, autonome et auto-apprenante de la modernisation. AWS souligne toutefois que l’outil maintient une intervention humaine dans le processus afin d’assurer la supervision des processus critiques. L’une de ses limites réside dans son intégration étroite avec le cloud AWS, ce qui le rend peu adapté à la modernisation de charges de travail destinées à migrer vers un autre cloud.

Google Cloud Migration Center Google Cloud Migration Center est une plateforme centralisée de modernisation qui s’intègre à divers autres outils via Google Cloud Platform, afin de faciliter des tâches telles que la migration de charges de travail sur site vers le cloud et la refactorisation du code des applications. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes : Prise en charge de plusieurs approches de modernisation, notamment le « lift-and-shift », le changement de plateforme et la refactorisation.

La découverte automatisée des ressources permet d’identifier les charges de travail nécessitant une modernisation.

Des fonctionnalités de redimensionnement et d’optimisation des charges de travail visant à réduire les coûts et à améliorer les performances dans le cadre de projets de modernisation. Google Cloud Migration Center se distingue comme l’un des outils de modernisation les plus flexibles, grâce à sa prise en charge d’une grande variété de types de charges de travail et de multiples stratégies de modernisation. À l’instar d’autres outils de modernisation liés à des plateformes cloud spécifiques, le Google Cloud Migration Center est toutefois étroitement lié à sa plateforme d’hébergement et ne constitue pas une bonne option pour les projets de modernisation qui n’impliquent pas Google Cloud.

IBM Transformation Advisor Transformation Advisor est la solution proposée par IBM en matière de migration et de modernisation centralisées. La plateforme identifie automatiquement les applications candidates à la modernisation, puis aide à planifier et à mettre en œuvre leur migration vers des environnements cloud natifs. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes : Évaluation automatique des applications sur site et des applications middleware, afin de déterminer les charges de travail à moderniser.

Fonctionnalités complètes de planification de la migration permettant d’aligner la stratégie de modernisation sur les objectifs métier.

Des fonctionnalités d’estimation des coûts, qui permettent d’éviter des erreurs coûteuses lors de l’élaboration des plans de modernisation. IBM Transformation Advisor est suffisamment flexible pour prendre en charge la migration vers des environnements cloud autres qu’IBM, bien que l’outil fonctionne de manière optimale avec les projets de modernisation ciblant l’infrastructure IBM ou les plateformes fournies par Red Hat, comme OpenShift. IBM Transformation Advisor est également conçu pour moderniser les applications Java. Il peut prendre en charge la modernisation d’autres charges de travail en les faisant migrer vers des conteneurs Docker, mais sans apporter de modifications architecturales importantes visant à améliorer les performances, la rentabilité ou la sécurité.

Kodesage Fondé en 2024, Kodesage est un nouveau venu sur le marché des outils dédiés aux systèmes historiques, mais il s’est déjà fait un nom en se concentrant sur un créneau spécifique : la refactorisation de code historique datant de plusieurs décennies. Ses principales fonctionnalités comprennent : L’utilisation de l’IA pour évaluer et transformer le code historique.

La capacité à générer de la documentation parallèlement aux modifications du code.

Des options de déploiement en mode « air-gap » et sur site pour renforcer la sécurité et la conformité des charges de travail peu adaptées au cloud générique. À certains égards, Kodesage est davantage un outil de développement logiciel qu’un outil de modernisation de bout en bout, mais il mérite d’être pris en considération pour les projets où la refactorisation est l’objectif principal.

Microsoft Azure Accelerate Lancé en 2025, Microsoft Azure Accelerate regroupe plusieurs outils de modernisation que Microsoft proposait auparavant séparément, tels qu’Azure Innovate, Azure Migrate & Modernize. Il vise à rendre accessibles toutes les fonctionnalités de modernisation et de migration d’Azure via une plateforme centrale. Parmi ses principales fonctionnalités, on peut citer : L’accès à des conseils pratiques en matière de modernisation, ainsi qu’à des outils logiciels permettant de planifier, d’orchestrer et de mener à bien des projets de modernisation.

Un accent particulier mis sur l’adaptation des charges de travail à l’IA dans le cadre du processus de modernisation, par exemple en s’assurant que les données sont prêtes à être ingérées par des outils d’IA.

La prise en charge des architectures hybrides et sur site via l’intégration d’Azure Arc. Azure Accelerate se distingue par la mise à disposition de conseils d’experts en matière de modernisation, ce qui fait de cette offre bien plus qu’un simple outil logiciel. De plus, bien qu’elle s’appuie fortement sur d’autres services Azure, elle offre un choix assez large d’environnements de déploiement pour les charges de travail modernisées. Un inconvénient potentiel réside dans le fait qu’elle se concentre sur les projets de modernisation à grande échelle et risque d’être surdimensionnée pour ceux impliquant un nombre réduit d’applications ou des besoins de modernisation simples, comme un simple « lift-and-shift » (transfert tel quel) de l’environnement sur site vers le cloud.