CAO, PLM, ERP : Novoferm prépare la refonte des interactions entre l’ingénierie et la fabrication

Novoferm est un groupe allemand spécialisé dans la fabrication de portes de garage, de portes industrielles, d’équipements de quai et de portes coupe-feu (un marché en croissance avec l’effervescence autour des data centers). Elle cible en premier lieu les industriels, mais développe également une activité auprès des particuliers.

C’est la branche européenne de Sanwa Holdings depuis 2003. Le groupe japonais fondé en 1947 développe également ses activités aux États-Unis à travers de l’entreprise Overhead Door Corporation.

Créée il y a plus de 60 ans, Novoferm a elle aussi une longue histoire de fusion et acquisition, selon Wolfgang Zondler, directeur groupe de la R&D chez Novoferm. « Nous avons été en mesure de les intégrer sans difficulté majeure dans nos processus financiers, mais sur le plan technique, en particulier pour les domaines de la recherche et du développement ou de la production, elles sont en quelque sorte maintenues séparées », constate-t-il.

Justement, l’une des missions confiées à Wolfgang Zondler à son arrivée en 2021 a été d’unifier les équipes R&D. « Si vous regardez l’infrastructure que nous avons, ce n’est pas possible parce que nous travaillons sur différents tenants », souligne-t-il.

Unifier les données CAO En l’occurrence, pour concevoir les différents types de portes, les 14 équipes de recherche et développement répartis dans huit pays utilisent deux suites CAO principales : SolidWorks et Autodesk. Sans oublier une base de données de modèles développés par le passé avec Siemens NX. « Mon défi est de faire en sorte que ces équipes puissent travailler ensemble, de manière transparente, sur les mêmes données », expose Wolfgang Zondler. « Aujourd’hui, c’est presque impossible. Nous hébergeons les données de nos produits à différents endroits, dans différents systèmes, sur des serveurs de fichiers, sur des ERP, ou dans des structures très diverses ». Après une étude de marché, Novoferm a décidé d’adopter le PDM (gestion des données produit) de SolidWorks à travers la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes. « Nous avons identifié la solution et nous avons discuté avec nos pairs d’Overhead Door Corporation. Ils utilisaient déjà le PDM de SolidWorks, ce qui nous a confortés dans notre choix », indique Wolfgang Zondler. « Nous avons finalement décidé d’adopter SolidWorks à travers la plateforme 3DExperience pour deux raisons : tout d’abord, elle est basée sur le cloud ce qui nous facilite grandement la vie et nous avons également constaté qu’il avait la capacité d’intégrer des données Autodesk et de n’importe quel système de CAO, de sorte que nous puissions tout mettre dans le même système ». Cette deuxième capacité était essentielle. « Je rapporte directement au PDG », relate Wolfgang Zondler. « Je ne pouvais pas décemment lui expliquer que nous travaillerions pendant deux ans sur le transfert de données sans apporter la moindre contribution au développement de l’entreprise ». Cette capacité de transferts des fichiers CAO a fait l’objet d’une démonstration de faisabilité en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne. « L’équipe française utilise SolidWorks, les autres exploitent Autodesk Inventor », explique le directeur R&D. « La preuve de concept a essentiellement montré que nous avons la possibilité d’utiliser des pièces, quel que soit le système dans lequel elles sont conçues », indique-t-il.

Une galerie d’ERP voués à être remplacés par S/4HANA Cloud L’unification des données produit au sein d’un PDM est une chose. Les rendre disponibles au sein des différents ERP en est une autre. Cette couche d’accès aux données d’ingénierie doit pouvoir communiquer avec un paysage hétéroclite d’ERP, tout du moins de manière temporaire. « Pour être tout à fait honnêtes, en France et en Allemagne, nous utilisons des systèmes SAP R3. En Suède, nous utilisons Monitor [un ERP local, également utilisé par le fabricant d’hypercar Koenigsegg, N.D.L.R], Unit4 en Italie et Onyx en Espagne [Un ERP yéménite, porté par l’ESN Aner en Espagne, N.D.L.R] », liste Wolfgang Zondler. Là également, Novoferm a décidé de rationaliser son approche. Il prépare le déploiement de S/4HANA Cloud qui deviendra la plateforme de référence à l’échelle du groupe, puis dans ses usines. S/4HANA Cloud remplacera d’abord les systèmes R3. Le groupe allemand utilise déjà SAP Analytics Cloud. « Il faut toujours inclure une exception dans votre stratégie. SAP S/4HANA Cloud deviendra l’ERP dans tous les sites opérationnels. Les équipes au Royaume-Uni ont décidé d’adopter Dynamics 365 Business Central pour couvrir des besoins plus commerciaux », signale le directeur de la R&D. Au besoin, le PDM de SolidWorks peut s’y connecter. Ensemble, SolidWorks et S/4HANA Cloud permettront de constituer le PLM (Product Lifecycle Management) de Novoferm. « C’est un avis personnel, mais je suis convaincu qu’un PLM est forcément constitué de plusieurs briques, principalement un PDM et un ERP », affirme Wolfgang Zondler.

Un pied dans la porte d’une transformation d’envergure Si d’un point de vue IT, les équipes de Novoferm ont beaucoup à faire au cours des prochaines années, pour le directeur de la R&D, l’adoption de la 3DExperience permet d’accéder à un environnement défini pour les ingénieurs. « Nous voulons que lorsque les ingénieurs créent un article dans le système ERP, ils n’aient qu’à appuyer sur un bouton pour en obtenir le numéro. Cela sera un grand pas en avant au sein de Novoferm », indique le directeur de la R&D. Pour ce faire, plusieurs méthodes existent dans la galerie de solutions 3DExperience. Novoferm devra également définir les processus et la structure des données au sein de S/4HANA cloud. Un travail prévu pour 2026. « Nous avons un nouveau membre à la DSI groupe qui est un expert de S/4HANA. Notre avons un directeur de la stratégie numérique dont le rôle sera de modéliser l’ensemble du parcours client », ajoute Wolfgang Zondler.