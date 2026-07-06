Comment Schréder, expert belge de l’éclairage public, unifie son catalogue produit

Schréder, plus connu sous le nom de Comatelec en France, est un groupe belge, fondé à Liège. Il fêtera ses 120 ans l’année prochaine. Schréder s’est rapidement spécialisé dans les systèmes d’éclairage, d’abord dans les espaces publics.

Aux luminaires extérieurs s’ajoutent les systèmes de contrôle et des capteurs connectés qui peuvent être déployés aux abords des routes, dans des stades, des villes, des ports, des zones industriels, etc.

Présents sur les cinq continents et dans plus de 70 pays, il revendiquait 2600 collaborateurs en 2024. Schréder poursuit sa croissance. Preuve en est : l’année 2026 n’est pas terminée qu’il a déjà acquis trois sociétés : Photinus, NLS Lighting (la plus grosse acquisition de son histoire) et EdgeMachines. Son catalogue produit grandit en conséquence. Jusqu’alors, ses centres de R&D géraient la documentation localement. Il faut dire que ses produits doivent respecter des normes différentes s’ils sont vendus en Europe, en Amérique ou en Asie. Cela entraînait des difficultés pour les clients et les commerciaux.

Schréder et ses centaines de produits hautement configurables « Nos produits sont très techniques et évoluent rapidement. Or, nous travaillions de manière très manuelle », explique Ruxandra Bex, Marketing Business process Owner chez Schréder. « Nous étions en permanence en mode réactif : nous devions mettre les informations à jour et quand elles manquaient, cela pouvait poser des problèmes de communication auprès des clients ». « Du fait de cette complexité, il était impératif pour nous de disposer d’un système qui nous permet de contrôler les données, de les gérer de manière centralisée », ajoute-t-elle. En clair, la société devait se doter d’un PIM. Avec un consultant externe, Schréder a fait le tour des solutions du marché et des partenaires. « Nous avons établi une “shortlist” de 5 PIM potentiels. Puis nous avons conçu un cahier des charges précis sur la base de nos besoins. Cela nous a permis de réduire cette liste à deux solutions. Nous avons mené des POC », relate Ruxandra Bex. C’est le Français Akeneo qui a été choisi. Outre le fait que sa solution a été la préférée des métiers lors des démonstrations, la collaboration promise par l’éditeur et la disponibilité de sa suite en SaaS ont été les éléments différenciateurs pour Schréder. Le projet PIM a été lancé à la fin de l’année 2024, mais a réellement été déployé en avril 2026. Ce temps relativement long s’explique par une « belle aventure interne d’alignement des données », plaisante la responsable métier. « C’était la partie la plus compliquée du projet ».

L’alignement des données, un travail fastidieux, mais essentiel Il fallait d’abord redresser les données issues du MDM. S’il est la source de données principale du PIM, il fait en premier lieu office de pont entre une brique de cotation (CPQ) et un PLM. Il faut pouvoir gérer des millions de configurations produits. « Nous n’avons pas simplement transvasé tous les éléments dans le PIM », signale Ruxandra Bex. « Il ne fallait pas le polluer avec des informations qui ne sont pas pertinentes. Nous avons pris le temps d’analyser chaque attribut, de les nommer correctement, etc. Et nous avons répété le processus pour près de 300 attributs techniques ». Plusieurs centaines de produits sont voués à être référencés au sein du PIM. Toutes les entités n’ont pas encore été enrôlées dans le projet, mais l’objectif de centralisation a conduit à certains achoppements. « Par exemple, un protecteur pour luminaire pouvait être désigné de trois manière différente », illustre Ruxandra Bex. Il a donc fallu aligner les nomenclatures de nommage interne et externe. « Nous avons étudié la création de tables d’équivalence, mais nous avons finalement d’utiliser un seul nom par produit : le nom commercial », annonce-t-elle. Plus facile à dire qu’à faire. Au risque de créer des problèmes d’intégration, certains SI ne prennent pas en charge ce renommage : il faut encore conserver les anciennes et les nouvelles appellations. En revanche, les systèmes les plus récents doivent faire apparaître les noms commerciaux. « La modélisation de données prend l’allure d’un travail d’introspection pour une société. Ce n’est pas un exercice facile, il faut prendre le temps avant de se lancer, car avec un PIM, les possibilités sont quasi illimitées », conseille Ruxandra Bex.