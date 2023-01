Akeneo mise sur un PIM « nouvelle génération »

Lancée il y a dix ans, la société Akeneo s’est hissée au rang des leaders du marché du PIM, selon Forrester. Constatant que la gestion de catalogues produits était complexe chez les e-commerçants et les acteurs du luxe, les fondateurs de cet éditeur ont imaginé une solution pour normaliser et diffuser les données produit en provenance de différents systèmes (MDM, ERP, PLM, etc.) vers des plateformes externes, dont les sites e-commerces.

« L’information produit était éclatée dans beaucoup de systèmes différents, dans des départements différents. Certaines tâches étaient répétées pour réaliser les catalogues sur papier et les catalogues numériques », explique Frédéric de Gombert, CEO et cofondateur d’Akeneo. « Chez notre premier client, un acteur du luxe, il y avait un délai de six mois entre la sortie d’une nouvelle collection et la mise en ligne du catalogue ».

Un PIM bâti sur des fondations open source Dès le départ, Akeneo a souhaité proposer une solution établie sur des technologies open source afin de réunir une large communauté. Aujourd’hui, la version communautaire de ce PIM (sous licence OSL v3) fait l’objet de 80 000 installations actives, selon le CEO. Le logiciel est souvent couplé avec une plateforme e-commerce de type Magento, un ERP ou encore un DAM. Les offres payantes d’Akeneo sont utilisées par plus de 550 clients dans le monde en provenance de multiples secteurs, dont Louis Pion, Renault, Franprix, Air Liquide, Electro Dépôt, Intersport, Manitou ou encore Rexel. Akeneo assure se distinguer par sa vision métier du PIM. « Auparavant, le PIM était un outil IT, une extension du MDM ou de l’ERP qui n’était pas ou peu accessible aux métiers », assure Frédéric de Gombert. « Nous avons la conviction qu’il faut redonner le contrôle des données produit aux équipes métiers et marketing qui les connaissent ». Selon le CEO, là où le MDM permet de nettoyer, de qualifier et de gouverner les données internes à l’entreprise, le PIM doit faire de même pour répondre aux différents besoins et exigences exprimés par les partenaires externes responsables des canaux de vente. « Le PIM est un outil résolument tourné vers les canaux de vente », martèle Frédéric de Gombert. C’est par cette approche que l’éditeur aurait réussi à se distinguer de ses concurrents plus traditionnels, tels Informatica ou Stibo Systems. En ce sens, Akeneo est désigné comme un acteur de la mouvance PXM : Product Experience Management. Ses solutions doivent permettre non seulement de constituer des fiches produit et de les diffuser, mais aussi de s’adapter aux canaux de vente et aux acheteurs en contextualisant l’information. « L’évolution du PIM est toute faite parallèle à celle du CRM », affirme Frédéric de Guimbert qui fait là référence à la notion de CXM, la gestion de l’expérience client.

Akeneo Product Cloud: vers « une troisième génération » du PIM En octobre dernier, l’éditeur a annoncé Akeneo Product Cloud, une offre SaaS hébergée du Google Cloud Platform. Sur les mêmes bases techniques que sa plateforme existante, à savoir un framework Symphony (PHP) couplé à un SGBDR MySQL, Akeneo entend proposer sa vision d’une « troisième génération du PIM ». « Product Cloud est une suite de produits », détaille le CEO. Cette plateforme sera à terme composée de trois briques principales, à savoir des Product Data Studios, une plateforme de données produit (PDP) et un App Store. Parmi les Product Data Studios, l’on retrouve les fonctionnalités développées au fil des ans dans le PIM d’Akeneo. Elles doivent gérer, enrichir et syndiquer des données, à savoir aider à concevoir des modèles de données qui définissent les fiches produit avant de les diffuser. « Dans un projet impliquant notre PIM, 70 % du travail consiste à définir la structure d’un catalogue produits. C’est véritablement un travail de modélisation de la donnée », avance Frédéric de Gombert. « Dans un projet impliquant notre PIM, 70 % du travail consiste à définir la structure d’un catalogue produits ». Frédéric de GombertCEO et cofondateur, Akeneo Par exemple, Akeneo a racheté en 2017 la startup israélienne Sigmento, un spécialiste de l’enrichissement produit via des algorithmes de machine learning. Celle-ci s’est spécialisée dans l’automatisation de la consolidation des informations contenues dans une fiche descriptive.

La PDP, une cousine de la CDP Au centre, il y a la plateforme de données produit, qui sera disponible à la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024, anticipe le CEO. Elle aura pour rôle l’orchestration et l’agrégation des données produit en provenance de sources hétérogènes. L’éditeur dispose déjà de plus de 150 intégrations via API. Elles seront sans doute mises à contribution pour nourrir une forme de couche ETL pour enregistrer les données, puis une « API uniformisée » servira à diffuser les données vers les différents canaux de vente. Akeneo envisage d’utiliser la technologie GraphQL, à l’instar de Stibo Systems qui s’en sert pour motoriser son DaaS. Les interfaces GraphQL permettent entre autres de diffuser des modèles de données adaptés aux systèmes qui les appellent. Le rôle de la PDP sera de « créer dynamiquement un enregistrement en temps réel de l’histoire d’un produit », résume l’éditeur. Ces actifs pourront être utilisés par les développeurs pour actualiser les données des fiches des e-commerçants ou pour les synchroniser avec les données de clients contenues dans une CDP (Customer Data Platform). Plus précisément, il s’agit de consolider des données froides (les caractéristiques d’un produit) et des données chaudes (son prix, sa disponibilité, des avis, par exemple). « Le PIM n’est pas le maître du stock : il y a toujours un Order Management System ou un ERP quelque part. Il y a donc un travail nécessaire de consolidation de données », déclare le CEO. Cette plateforme accueillera également des fonctionnalités analytiques disponibles actuellement dans le PIM. « S’il y a bien la nécessité de gérer les données, l’enjeu est d’activer les expériences produit sur différents canaux de vente », rappelle Frédéric de Gombert. Après une récupération de données auprès des sites des commerçants (ou une phase de scraping quand il n’y a pas d’autres solutions pour le faire), plusieurs tableaux de bord doivent permettre de superviser la qualité des données, la conformité d’une fiche produit (vérifier les informations affichées, l’image utilisée, etc.) et de mesurer la performance suivant les canaux de vente. Par exemple, l’accès aux informations concernant un produit peut être meilleure depuis une application mobile qu’une page Web, ou inversement.