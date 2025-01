Etam brode sa transformation au fil des données

Né en 1916, le groupe Etam est présent dans 57 pays à travers plus de 1 300 points de vente. Il emploie plus de 5 650 personnes. Réputé pour la marque de lingerie féminine éponyme, le groupe compte également dans son giron Maison 123, Undiz, Livy et Ysé (depuis 2019). Avec Maison 123, il faut maintenant parler d’un acteur du prêt-à-porter féminin.

Ces cinq enseignes ayant une présence physique et virtuelle lui ont permis de générer 880,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Il est loin le temps des casiers en bois empilés du sol au plafond des premiers magasins. En parallèle de son internalisation, Etam a accru sa présence sur le Web. Il se doit donc d’optimiser sa gestion des stocks et sa chaîne logistique. Outre des efforts physiques, cela exige une bonne gestion des données.

C’est en tout cas le « premier besoin » qui justifiait le recrutement de Sophie Buresi (Gallay), directrice groupe Data et CRM chez le groupe Etam en janvier 2023.

« Quand je suis arrivée à la direction de la data chez Etam, nous avons défini un plan stratégique », relate-t-elle. Ce plan stratégique s’articule autour différents cas d’usage. Outre l’optimisation des stocks et de la supply chain, la direction a listé des enjeux en matière de prévision des ventes, d’achats de matières premières, d’optimisation de l’assortiment, de personnalisation de l’expérience client, mais aussi – « et c’est un peu moins sexy », dixit la directrice – de pilotage de l’activité économique à l’aide de tableaux de bord efficaces.

Les retailers sont souvent rétifs à adopter AWS. Or, malgré ses ambitions multicloud, Snowflake est davantage présent sur le cloud d’Amazon. Ce n’était pas un problème pour Etam. « Nous avions déjà une solution de traitement de données sur AWS. Nous n’y avons jamais trop vu de problème. Amazon n’est pas un acteur très présent sur les secteurs du sous-vêtement et du prêt-à-porter féminin », note la directrice.

Comme dans bien d’autres entreprises, il existe au sein du groupe Etam un certain nombre de SI consacré au traitement de données. Mais il n’y avait pas de « plateforme de données ». Deux possibilités s’offraient au groupe Etam : construire cette plateforme avec différentes briques, ou s’appuyer sur une offre « plus packagée ».

Rationaliser le parc technologique

Comme souvent, le choix d’une plateforme de données vouées à devenir le réceptacle de la plupart des charges de travail analytiques de l’entreprise s’inscrit dans un plan global de rationalisation du parc technologique.

« Nous avons cinq outils BI dans le groupe. Nous avons retenu Tableau pour lire les données sur Snowflake », renseigne Sophie Buresi.

« Nous décommissionnons les outils, dès que cela est pertinent. Nous avons une feuille de route sur deux à trois ans en la matière. » Sophie BuresiDirectrice groupe Data et CRM, groupe Etam

Avant le début de la mise en place de la stratégie cloud, les équipes marketing et CRM s’appuyaient sur Tableau Server. Les équipes achats et retail exploitaient principalement Business Objects et SAP Analytics Cloud. Certains collaborateurs n’étaient pas équipés et exécutaient des requêtes SAP Analysis for Microsoft Office directement sur BW/4HANA. « Nous avions un peu de Data Studio et Looker pour les équipes e-commerce et même un peu de Toucan Toco pour la direction », complète Sophie Buresi.

Évidemment, cette migration ne peut pas se faire en mode « Big Bang ». « Nous reconstruisons les cas d’usage au fur et à mesure. Et nous décommissionnons les outils, dès que cela est pertinent », explique-t-elle. « Nous avons une feuille de route sur deux à trois ans en la matière ».

Ainsi, l’entrepôt de données sur site BW4/HANA est devenu une source de données pour alimenter Snowflake, tandis que les briques BI autres que Tableau n’ont pas disparu du jour au lendemain. De manière plus générale, certains jeux de données sont exposés à des outils internes et à des partenaires à l’aide des outils d’intégration de MuleSoft et de Talend. « Concernant BW4/HANA, il sera amené à être challengé le jour où nous adopterons S/4HANA. La migration d’un ERP ECC vers S4 n’est pas un petit sujet », rappelle Sophie Buresi.

Quant aux data scientists d’Etam, ils travaillent déjà sur Snowpark, l’environnement qui leur est dédié sur Snowflake. « Ils travaillent aussi sur leurs serveurs on-premise ». Pour la gouvernance de données, plus spécifiquement pour les besoins de data lineage et de supervision, la direction data envisageait d’adopter un outil spécifique. « Snowflake élargit tellement son périmètre que l’on se pose la question : avons-nous réellement besoin de nous équiper ? », se demande la directrice data. En revanche, un outil externe consacré au catalogage des données « axé métier » demeure utile, estime-t-elle.

De juin 2023 à janvier 2024, le groupe Etam s’est concentré sur « l’assainissement de ses data foundations ». « Une refonte totale demeure un fantasme en entreprise », lance Sophie Buresi. « Au data office, nous avons mis 70 % de notre énergie à développer des fondations plus saines et 30 % de notre charge de travail sur la création de valeur, dont la refonte de la BI et nos différents cas d’usage de data science ».