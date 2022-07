IBM Cloud pourrait être le premier à se décliner en cloud de confiance

IBM pourrait en 2023 décliner son cloud public en un cloud de confiance français, sous la tutelle d’un acteur français. Telle est l’information, tout aussi explosive qu’au conditionnel, qu’a glissé Béatrice Kosowski, la Directrice générale d’IBM France, lors d’un déjeuner avec la presse cette semaine.

« Concernant un cloud de confiance en France, pur SecNumCloud, nous travaillons sur un projet. Une alliance avec un acteur local. Si ce projet se concrétise – et j’espère bien qu’il se concrétise très prochainement –, notre offre arrivera plus tôt que celle des autres », a-t-elle répondu à une question posée par LeMagIT.

Cette question concernait le positionnement d’IBM France par rapport aux déclinaisons en cloud de confiance des offres américaines Azure et GCP, respectivement sous la tutelle d’Orange (projet Bleu) et Thalès (projet S3ns).

Le cloud de confiance est une doctrine que l’État français a énoncée en 2021 et qui vise à promouvoir la souveraineté IT en travaillant exclusivement avec des fournisseurs qui ne sont pas soumis au CLOUD Act américain. Par ailleurs, un cloud de confiance est forcement labélisé SecNumCloud, une certification attribuée par l’ANSSI aux infrastructures de cloud installées en France après qu’elles ont démontré leur faculté à ne pas laisser échapper les données.

De fait, selon les réglementations des différents secteurs d’activité, il n’est plus possible en France d’héberger des données critiques ailleurs que dans un cloud de confiance. Ceux qui en manipulent le plus sont les opérateurs d’importance vitale, les banques, les assurances, les industriels, la grande distribution. Et les plus importants de ces acteurs sont tous clients d’IBM.

L’enjeu de se décliner en cloud de confiance En France, les fournisseurs de cloud OVHcloud et 3DS Outscale ont été labélisés SecNumCloud et sont, de fait, automatiquement cloud de confiance dans la mesure où ce sont des acteurs français. Pour autant, les entreprises qui ont commencé à travailler avec des clouds publics américains – principalement AWS, Azure, GCP et, dans une moindre mesure, OCI et IBM cloud – ne retrouvent pas forcément chez OVHcloud et 3DS Outscale un catalogue de fonctions aussi riche. « Notre cloud est le premier utilisé par les banques parce qu’il propose 290 contrôles de sécurité en temps réel qui répondent exactement à leurs besoins réglementaires, c’est une caractéristique exclusive. Bien entendu, il est le seul à proposer en ligne les technologies IBM, ce qui lui permet par exemple d’exécuter du SAP sur des instances Unix, ce qui est unique », illustre Béatrice Kosowski. Pour résoudre la problématique d’avoir tous les services américains dans des clouds de confiance français, certains hyperscalers ont récemment pris l’initiative de céder leurs technologies sous licence à des acteurs locaux. C’est ainsi qu’Orange a hérité des technologies d’Azure pour commercialiser d’ici à 2024 le cloud de confiance Bleu et que Thalès proposera en même temps, sous la marque S3ns, un cloud de confiance qui clone GCP. L’intérêt que les hyperscalers américains trouvent dans cette démarche est que leur déclinaison en cloud de confiance chez un prestataire français sera facturée bien plus chère aux entreprises. Dès lors, la proposition serait d’exécuter les applications sur le cloud public américain quand elles ne manipulent pas de données critiques, puis de transférer les traitements sur le cloud de confiance uniquement dans les cas où le CLOUD Act pose un risque. L’avantage étant qu’il n’y a aucun effort à fournir pour passer d’un cloud à l’autre puisqu’il s’agit de la même technologie. « Je suis certaine que 100 % des banques ne vont pas aller à 100 % dans un cloud de confiance. En Europe, 60 grandes banques travaillent avec nous pour définir dans IBM Cloud des caractéristiques qui répondent à leurs exigences réglementaires. Si bien que nombre de traitements peuvent s’exécuter dans notre cloud public sans que cela soit contraire aux réglementations », commente Béatrice Kosowski. En l’occurrence, la région européenne du cloud public d’IBM est installée à Francfort, dans un datacenter labélisé C5, l’équivalent allemand du label français SecNumCloud. IBM compte étendre la présence européenne de son cloud public en installant bientôt une nouvelle région à Madrid. Si ce choix géographique pouvait surprendre dans un premier temps, dans le sens où Paris est a priori une plaque tournante plus importante que Madrid dans l’écosystème bancaire, il peut apparaître finalement comme complémentaire avec une implémentation en France sous la forme d’un cloud de confiance.